Primele imagini cu Elena Ionescu după ce și-a mărit sânii[Sursa foto: Instagram]

Elena Ionescu, câștigătoarea marelui premiu Survivor România, a ales să-și facă o schimbare de look, prin o îmbunătățire la nivelul bustului. Mai exact, fosta solistă a trupei Mandinga și-a mărit sânii, însă nu și-a pus silicoane, așa cum credeau fanii ei. Elena s-a reinventat după divorț și a optat pentru o intervenție deloc dureroasă.

Cum arată Elena după mărirea revoluționară a sânilor

Vedeta, în vârstă de 32 de ani, a mers zilele trecute în cabinetul medicului estetician, mărindu-și sânii printr-o procedură deloc dureroasă față de intervenția de augmentare ce implică bisturiul. Bruneta a mers luni, 17 august, în cabinetul medicului estetician Călin Doboş, specialist în operaţii estetice, pentru intervenție, care i-a propus vedetei o tehnică inedită de mărire a sânilor.

„A fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o pentru mine, după o naştere, când sânii nu mai au acelaşi tonus ca înainte. Mă simt foarte bine, sunt foarte mulţumită şi mi-am recăpătat încrederea în mine. Mi-a dat mult curaj inclusiv cu felul în care am aflat despre această intervenţie şi m-am simţit foarte bine, nu am avut nici un fel de durere sau recuperare”, a declarat solista pentru Click.

Elena Ionescu are un băiețel, pe nume Răzvan, de dragul căruia s-a chinuit la concursul de supravieţuire filmat în Republica Dominicană. Ea declara pentru Click.ro că și-a dorit să câștige pentru a cumpăra un apartament în care să locuiască cu fiul ei.

„Miza, de la început, a fost să îi creez celui mic un cămin, condiţii de viaţă mai bune. Noi am stat în chirie. În 15 ani de când locuiesc în Bucureşti nu am avut ocazia să strâng atât de mulţi bani dintr-o dată să pot să achit o locuinţă, iar acum a venit momentul. De când a venit Răzvan pe lume am o mare responsabilitate faţă de el”, povestea vedeta.

