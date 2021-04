Primele imagini cu Emily Burghelea și fiica ei după ce au ieșit din spital. Andrei, nerăbdător să o cunoască pe cea mică: „Ziua cea mare a venit”

In articol:

După un travaliu lung și o naștere care s-a desfășurat departe de tatăl fetiței ei, Emily Burghelea și bebelușul au fost externate din Maternitate. Proaspăta mămică și soțul ei sunt copleșiți de emoții. Partenerul ei de viață abia așteaptă să-și țină copilul în brațe și să-l cunoască.

A așteptat zeci de ore în fața spitalului, iar acum, în final, își poate atinge bebelușul.

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!” a devenit mămică de fetiță, noaptea trecută! După 24 de ore de travaliu, Emily este mai fericită ca niciodată după ce și-a văzut minunea de fetiță. Vedeta a postat și un mesaj foarte emoționat prin care-și anuntă urmăritorii din mediul online că micuța ei este perfect sănătoasă și are 3200 de grame.

”24h a durat travaliul insa am reusit sa duc la bun sfarsit misiunea. 🙏🏼 La 22.40 am nascut pe cale naturala o fetita perfect sanatoasa de 3200g de care m-am indragostit instantaneu. 💖 A fost cea mai frumoasa experienta din viata mea. 🥺🥰👼🏼 A fost extrem de intens, dar nu m-am dat batuta. Am tinut-o in brate imediat dupa expulzie si m-am pierdut in ochii ei mari si frumosi! 💖Ceva mai frumos de atat nu exista pe pamant. 🦋 Ne uitam una la alta cu atata pasiune! A fost atat de puternica! 🙌🏻 A rezistat travaliului greu, s-a luptat si a castigat! 💞 Este minunata! Sa stiti ca doamna dr. a spus ca seamana cu @iubitul_lui_emily 🤷🏼‍♀️ #newborn #angel #purelove #happiness #thanksgod”, a scris Emily pe rețelele de socializare.

Cum a așteptat-o Andrei pe Emily la ieșirea din Spital

Cei doi trăiesc cele mai frumoase clipe din viața oricărui părinte. Andrei, soțul fostei concurente de la „Bravo, ai stil” poate să-și țina acum fiica în brațe și este copleșit de cele mai frumoase stări din lume. S-a pregătit temeinic pentru întâlnirea cu bebelușul și proaspăta mămică.

„Ziua cea mare a venit, așa că mă duc să-mi iau fetița de la spital. M-am pregătit cu scoica, două buchete de flori, unul pt Emily, unul pt doamna doctor, care a muncit foarte mult la travaliul lui Emily. Mai este foarte puțin și o să-mi țin fata în brațe. Abia Aștept. Cam într-un minut și ajung la spital să o iau”, a declarat Andrei, soțul lui Emily, pe Instagram.

Emily Burghelea a ieșit din spital îmbrăcată la fel cum a venit, într-o fustă lungă din imitație de blug, cizme tip cowboy roz și o bluză de aceeași nuanță cu încălțările. Chiar și fiica ei a avut un outfit special pentru întânirea cu tatăl ei. A purtat un body alb cu mesajul „Te iubesc, tati”.