Primele imagini de la apartamentul lui Costin Mărculescu! Actorul a fost găsit mort în propria sa casă după mai multe zile în care nu a mai dat niciun semn de viață. Costin Mărculescu nu mai era activ pe niciun cont de socializare, iar câinele lui urla și lătra în casă. În plus, o țeavă de apă caldă s-a spart, moment în care vecinii s-au sesizat, au bătut la ușă, dar au văzut că nimeni nu răspunde.

Administratorul blocului a declarat că nu s-a alarmat pentru că știa că actorul are o familie care ar putea să se intereseze de el.

Primele imagini de la apartamentul lui Costin Mărculescu! Pompierii au ajuns la locuința actorului, fiind contactați de un reporter Antena 1 care trebuia să transmită din fața casei Clejanilor. Un vecin al actorului a apleat la reporter, cerând ajutor și spunând că actorul nu a mai fost văzut de câteva zile bune, iar apa din țeava spartă a curs până la etajul șase. Reporterul a ajuns la casa actorului care se afla în apropiere de cea a Clejanilor și a văzut într-adevăr că situația nu este una bună, moment în care jurnalistul a apelat 112.

„Un vecin mi-a spus că de 3-4 zile nu a mai fost văzut, el era obișnuit să plimbe câinele, dar nu a mai fost văzut de vecini. S-a spart o țeavă de apă caldă și i-a inundat pe vecini. El locuia aproape de casa Clejanilor, iar vecinii m-au rugat să apelez la 112, pentru a anunța”, a declarat Horațiu Tudor, reporter al emisiunii, care a ajuns la fața locului și a anunțat autoritățile.

Primele imagini de la apartamentul lui Costin Mărculescu! Pompierii ajunși la fața locului au spart ușa locuinței și l-au găsit pe Costin Mărculescu mort, în cadă, în stare de putrefacție. Din primele date se speculează că acesta ar fi murit de 3-4 zile.

„În urmă cu trei-patru minute, echipele de intervenție au confirmat decesul lui Costin Mărculescu”, a spus Dan Capatos.

Paznicul blocului în care locuia a povestit că ultima oară când Costin Mărculescu a ieșit să își plimbe câinele, a observat că actorul era schimbat la față și părea că avea o stare de sănătate precară. În plus, câinele lătra foarte tare în preajma stăpânului său.

Cine a fost Costin Mărculescu

Primele imagini de la apartamentul lui Costin Mărculescu! Actorul s-a născut pe 29 iunie 1969 în Craiova. A fost actor, vedetă de televiziune, cântăreț. A deținut și o agenție de fotomodele și manechine, «Compania de manechine și fotomodele Costin Mărculescu», care a fost înființată în 1999, la București. Debutul în actorie l-a avut în 1987, odată cu rolul din filmul “Extemporal la dirigenție”. Au urmat apoi rolurile din filmele “Compromisul”, în 1995, iar în “Patul lui Procust”, din 2001, l-a înterpretat pe Galgojanu. A absolvit Academia Nationala de Teatru si Film I.L. Caragiale promotia 1989 – 1993. A fost invitat in sute si sute de emisiuni de divertisment pe toate posturile de televiziune in calitate de actor sau cantaret. A scos 7 videoclipuri muzicale difuzate de posturile de specialitate. A colaborat cu mai multe Teatre sustinand peste 2000 de spectacole in tara si in strainatate jucand impreuna cu mai multi actori ca Florin Piersic, Misu Fotino, Alexandru Lulescu, Dem Radulescu, Nicu Constantin, Tamara Buciuceanu, Emil Hossu, Catrinel Dumitrescu, George Constantin, Silviu Stanculescu, Constantin Diplan, Stela Popescu, Alexandru Arsinel, Mitica Popescu, Cezara Dafinescu, Horatiu Malaele etc. Costin Mărculescu a reușit de-a lungul anilor să între nu numai în lumea modelling-ului, ci și a teatrului, a muzicii, dansului, televiziunii. A ajuns una dintre cele mai cunoscute figuri din show-bizz-ul românesc.