Primele imagini de la înmormântarea lui Gabi Luncă! Marea artistă este condusă pe ultimul drum

Primele imagini de la înmormântarea lui Gabi Luncă. Durere cumplită în familia cântăreței.

Imagini de la înmormântarea lui Gabi Luncă

UPDATE Sicriul cu trupul neînsuflețit a ajuns la cimitir.

Primele imagini de la înmormântarea lui Gabi Luncă. Zeci de persoane au intrat în stradă. Mașina cu trupul neînsuflețit a ajuns la casa artistei, unde se va face o slujbă. Omagiu adus de lăutari pentru marea interpretă de muzică lăutărească.

Gabi Luncă s-a stins din viață în data de 2 aprilie 2021. Marea artistă a fost infectată cu virusul COVID-19, iar starea de sănătate s-a înrăutățit treptat. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Primele imagini de la înmormântarea lui Gabi Lunca

Marți, 6 aprilie, Gabi Luncă va fi condusă pe ultimul drum. Ceremonia se va desfășura într-un cadru restrâns, familia fiind nevoită să respecte protocolul COVID-19. Interpreta de muzică lăutărească va fi înmormântată la Cimitirul Dămăroaia. Cele trei fete trec prin momente cumplite la momentul actual.

Primele imagini de la înmormântarea lui Gabi Luncă!

Fiica artistei, declarații cutremurătoare

Fiica artistei, Rebeca Onoriu, face declarații cutremurătoare. Nu poate concepe faptul că mama ei nu mai este lângă ea. Ba chiar mai mult, susține că în urmă cu doar câteva minute a sunat-o.

„Eu nici acum nu accept că mama nu mai e. Vă arăt telefonul meu, acum 25 de minute am sunat-o și nu o dată. O sun zilnic și am vorbit cu dânsa, la început vorbeam ok, simțeam suflul dânsei că nu mai e același, că nu mai e în putere, că nu mai e măicuța mea și tot timpul i-am cerut să lupte.

M-a sunat după o săptămână, trecuse pe o mască pe întreaga fața.(...) M-am oferit donator de organe, m-am gândit că vor ceda și rinichii, m-am gândit în primă fază la plămâni, dar v-am spus am fost dispusă să mă contaminez, să ajung pacient ATI ca să pot fi lângă măicuța mea să o îngrijesc”, a declarat Rebeca Onoriu pentru un post de televiziune.

Gabi Luncă a murit

Gabi Luncă a murit din cauza infecției cu virusul COVID-19. Reprezentanții Spitalului Județean Iflov, acolo unde a fost internată marea artistă, susține că a venit cu o afectare pulmonară de 90%. Timp de două săptămâni, a fost internată în spital, însă, din păcate, medicii nu au mai putut face nimic.

„Pacienta de 82 ani internată pe 13.03 în spitalul nostru și admisă în STI în 14.04 cu pneumonie SARS-CoV-2 formă severă, afectare pulmonară 90-100%, cu evoluție trenantă și necesar de ventilație mecanică inițial noninvazivă, ulterior intubată pentru ARDS pulmonar.

Ulterior a dezvoltat disfuncție multiplă de organ și a survenit decesul în data de 2.04 ora 20,50. S-au respectat toate protocoalele medicale, pacienta nu a prezentat infecții asociate actului medical, secreția traheală a fost negativă la intubație. S-a ținut legătura cu familia și a fost informată permanent de starea pacientei” , au precizat reprezentanții Spitalului Județean Ilfov.