Primele imagini de la înmormântarea lui Ion Șmecherul Familia Sterp, în lacrimi: "Rămas bun!"

In articol:

Astăzi, Ion Mocanu, bărbatul ajutat să își construiască o casă nouă, a fost condus pe ultimul drum de către cei apropiați, prieteni și familia Sterp. Vestea

morții lui „Ion Șmecherul” a fost un șoc, atât pentru familie și apropiați, cât și pentru fani, iar astăzi, bărbatul care a devenit celebru, datorită frațiilor Sterp, a fost condus pe ultimul drum din această lume.

Mesaj postat de Culiță Sterp, într-un Instastory [Sursa foto: Instagram]

„Ion Șmecherul”, condus pe ultimul drum de o mulțime de oameni

Pe numele său real, Ion Mocanu era iubit și apreciat de foarte multe persoane, dovadă că astăzi o mulțime de oameni s-au strâns pentru ai fi alături pe ultimul drum.

Acesta a fost înmormântat, astăzi, la cimitirul din satul Gârbova, din județul Alba Iulia, la ora 13:00. Anunțul ceremoniei de înmormântre a fost făcut de Iancu Sterp, într-un Instastory, pe pagina sa Instagram.

Fostul concurent de la "Puterea Dragostei" a oferit toate detaliile, cu privire la locația unde se va desfășura ceremonia și ora la care se va ține.

Acesta a mai adăugat că a primit foarte multe mesaje de la persoane care și-au exprimat dorința să-l conducă pe Ion Șmecherul pe ultimul drum.

"Salutare!(...)Cei care vreți să veniți la înmormântarea lui Ion o să înceapă de la ora 13:00, în satul Gârbova, care aparține de Alba Iulia.(...) Am tot primit mesaje că mulți vor să participe la înmormântare Asta este locația, asta este ora". a declarat Iancu Sterp, într-un Instastory.

Citeste si: Ileana și Culiță Sterp, dărâmați de pierderea lui "Ion Șmecherul": "Să ne rugăm pentru sufletul lui"

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Iancu și Culiță Sterp la înmormântarea lui Ion Șmecherul [Sursa foto: Instagram]

Familia Sterp, alături de Ion Șmecherul, pe ultimul său drum

La înmormântare a fost prezentă majoritatea membrilor familiei Sterp. Real afectați, aceștia au postat mesaje și imagini din timpul ceremoniei.

"Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească pe Ion, așa cum era el, a fost un om bun..." , a fost mesajul îndureat al lui Culiță Sterp, într-un Instastory.

La înmormântare a fost prezentă și Ileana Sterp, care a distribuit, pe pagina sa de Instagram, un filmuleț din timpul ceremoniei, la care a adăgat descrierea "Rămas bun, Ion", în semn de respect față de bărbat.

Geta Sterp a postat și ea un mesaj emoționant pe Instagram. Sora fraților Sterp i-a mulțumit regretatului bărbat, pentru toate zâmbetele pe care i le-au oferit ei și familiei sale, de-a lungul timpului.

"Odihnește-te în pace, suflet bun! Mulțumim pentru toate zâmbetele!", a fost mesajul Getei Sterp, într-un Instastory, pe Instagram.

Cine s-a ocupat de înmormântarea lui Ion Șmecherul?

Ion Șmecherul nu avea o situație foarte bună din punct de vedere financiar. Acesta facea parte dintr-o familie modestă și suplinea lipsa banilor muncind din greu.

Familia Sterp a fost impresionată de povestea acestuia și a decis să-l ajute pe Ion, construindu-i o casă, pentru el și familia acestuia.

Cel mai probabil, familia Sterp s-a ocupat și de chestiunile legate de înmormântarea acestuia, deoarece și în trecut Ion a fost ajutat de foarte multe ori cu bani, de Culiță Sterp.

Ion Șmecherul a murit pe 1 decembrie, din cauza consumului de alcool esccesiv, acesta a intrat în comă alcoolică și a murit în somn. Anunțul trist a fost făcut de Iancu Sterp, pe pagina sa Instagram.

Citeste si: Ion Șmecherul, bântuit de moarte și în trecut! Cum a evitat tragedia prietenul fraților Sterp, în urmă cu un an?

„Anul trecut pe vremea asta eram bucuroși cu toții deoarece ii ridicasem casa lui Ion, iar el era cel mai fericit deoarece pentru prima data avea propria lui locuința. Cu durere in suflet va anunț căci omul care era mereu plin de viața, haios și ne făcea sa zâmbim, Ion șmecherul, a încetat din viața! Vestea proasta am primit-o chiar acum și voiam sa o împărtășesc și cu voi deoarece știu cât de mult îl iubeați. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! O să ne lipsească Ion al nostru", a fost mesajul lui Iancu Sterp, postat pe Instagram.