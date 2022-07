Primele imagini din locul în care Roxana Donisan a fost sfâșiată de rechin. Internauții, îngroziți după ce au văzut filmarea: „Ce este în apă? Câte victime mai trebuie să fie?”

In articol:

La începutul lunii iulie, două femei au sfârșit tragic în timpul vacanței din Egipt, după ce au fost atacate de un rechin. Prima victimă, o turistă de origine austriacă a fost sfâșiată de prădătorul marin sub privirile șocate ale celorlalte persoane, dar și ale salvamarilor, care nu au putut interveni cu nimic pentru a o salva.

Nimeni nu și-a revenit din șoc, că la 600 de metri trupul neînsuflețit al unei românce a fost găsit pe reciful de corali, având parte de aceeași moarte tragică.

Un român a filmat locul în care Roxana Donisan, suceveanca de 40 de ani, a fost atacată de rechin și a postat imaginile pe Internet. Imediat internauții au reacționat!

Locul unde a fost găsită românca ucisă de rechin [Sursa foto: Captură video ]

Ce au văzut internauții în locul în care Roxana Donisan și-a găsit sfârșitul?

Un internaut aflat în vacanță în Hurghada, stațiunea în care cele două femei au fost atacate de rechin, a mers în locul în care Roxana Donisan a fost ucisă de prădătorul marin.

Se pare că nu este singurul care a făcut asta, căci pe reciful de corali unde i-a fost găsit trupul neînsuflețit mai multe persoane au făcut un mic altar în memoria ei.

Mai multe fotografii cu românca, dar și o icoană au fost așezate acolo în semn de compătimire pentru moartea tragică și neașteptată de care a avut parte. Imaginile au fost publicate pe aplicația TikTok, acolo unde au devenit virale și unde au stârnit o mulțime de reacții în secțiunea de comentarii. Internauții au rămas șocați când au văzut că mai sunt oameni care fac baie în acel loc.

„Dar ce vede in video la tine când dai spre mare? ce este in apă?/ Nu inteleg de ce mai e permis sa facă si alti oameni baie acolo, cate victime mai trebuie sa fie?/ Acolo in apa aia s au mai bagat sute de oameni. Asa i a fost soarta…cand intrii acolo iti asumi orice risc..nu e la plaja hotelului, e excursie in larg/ eu am văzut salvamari punând steagul roșul că era marea agitată și oamenii nu aveau treabă,intrau în apă și erau capabil să se certe cu salvamarii/ Dumnezeu să o odihnească..ce destin tragic”, sunt doar o parte dintre comentarii.