Primele impresii după startul noului sezon din campionatul României

Prima ligă de fotbal a României a început la finalul săptămânii trecute și a oferit câteva rezultate surprinzătoare, în urma cărora pot fi trase deja câteva concluzii.

Iată care sunt acestea:

1. FCSB are probleme în mai multe compartimente

FCSB a terminat la egalitate, scor 1-1, cu nou-promovata Universitatea Cluj într-un meci disputat pe Arena Națională, la care au asistat aproximativ 20 de mii de spectatori.

După ce a pierdut titlul pe final în stagiunea precedentă, FCSB începea sezonul cu mari ambiții, însă confruntarea cu U Cluj a scos la iveală câteva dintre problemele pe care echipa le are. Subțirimea lotului este poate cea mai mare dintre ele, în condițiile în care absența fundașului stânga Risto Radunovic s-a simțit din plin. Înlocuitorul acestuia, Sorin Șerban, a avut o evoluție foarte slabă și conducerea clubului a anunțat că are șanse foarte mici să mai joace în viitorul apropiat. El are pe conștiință golul clujenilor, fiind depășit foarte ușor în careu. În plus, ar fi meritat un cartonaș roșu în startul meciului, potrivit specialiștilor în arbitraj.

Și în centrul defensivei au fost probleme, în special în zona lui Denis Haruț. Jucătorul revenit de la FC Botoșani după un împrumut a jucat în bună parte a carierei ca fundaș dreapta, dar la FCSB a fost mutat în centrul defensivei. Pe de altă parte, colegul din centrul apărării, Joyskim Dawa, a alternat momentele bune cu cele în care a greșit, mai ales pe faza de construcție.

Iar jocul ofensiv al lui FCSB a fost și el lipsit de claritate, iar jucători precum Florinel Coman, Andrei Cordea ori Darius Olaru au jucat de parcă și-au pierdut reperele. În aceste condiții, nu-i întâmplător faptul că cei care stabilesc cotele la pariuri sportive o văd pe FCSB tot cu șansa a doua la câștigarea titlului, în spatele celor de la CFR Cluj. FCSB are cota 3.50, iar campioana CFR are 2.35.Pe lista cu favorite la câștigarea titlului se mai află Universitatea Craiova (cota 7.00), Rapid (cota 17.00), Sepsi (cota 24.00) și

Farul (cota 31.00). Pentru FCSB, în prima ligă din România urmează meciurile cu Rapid (deplasare), U Craiova 1948 (acasă) și Mioveni (deplasare). Cel mai dificil se anunță a fi cel cu Rapid, un derby al Capitalei, în care FCSB are cota 2.18 să câștige, egalul are cota 3.35, iar victoria Rapidului are 3.35.

2. CFR Cluj încă are emoții pe final

După trei pași greșiți în acest start de sezon, campioana CFR Cluj a obținut prima victorie a sezonului, scor 1-0, contra Rapidului. A fost un meci cu final dramatic, în care CFR s-a întors la jocul pragmatic pe care ni l-a arătat în ultimii ani. Echipa lui Dan Petrescu a deschis scorul dintr-o fază fixă, prin fundașul central Yuri, iar apoi a făcut un pas în spate și le-a permis rapidiștilor să pună stăpânire pe partidă. Așa se face că Rapid a devenit din ce în ce mai periculoasă și în prelungiri a beneficiat de un penalty după un henț al lui Ovidiu Hoban.

Execuția lui Alexandru Albu a fost apărată însă excelent de portarul Cristian Bălgrădean, ceea ce l-a determinat pe Dan Petrescu să afirme că norocul s-a întors și că CFR Cluj va fi de neoprit în următoarele partide. Dincolo de acest lucru, CFR Cluj a trăit din nou periculos pe final de meci, așa cum s-a întâmplat și la partidele cu Pyunik Erevan și Sepsi OSK, care s-au terminat cu eșecuri pentru campioana României. În aceste condiții, tot mai mulți specialiști sunt de părere că se simte puternic faptul că CFR Cluj are un lot îmbătrânit și că jucătorii nu au prospețimea necesară pentru a face față finalurilor meciurilor.

3. Universitatea Craiova rămâne neconvingătoare

Universitatea Craiova a terminat la egalitate, scor 2-2, cu Sepsi OSK, la meciul de debut al lui Laszlo Balint pe banca oltenilor. Cu un nou antrenor, oltenii nu au reușit însă să continue și au arătat același joc lipsit de consistență, așa cum s-a întâmplat și pe finalul sezonului precedent. O echipă cu multe talente individuale, dar căreia îi lipsește organizarea excelentă de joc, ce suferă în continuare la nivelul fundașilor centrali.

Mai mult, au existat inclusiv semne de întrebare cu privire la pregătirea fizică a jucătorilor, din moment ce echipa a terminat meciul cu mari emoții și a fost egalată după ce a condus cu 2-0. Momentan, Universitatea Craiova nu pare schimbată în bine față de sezonul precedent și fanii cer din nou transferuri în toate compartimentele pentru a stopa hegemonia din acest sport a celor de la CFR Cluj, care au câștigat ultimele cinci ediții. În plus, și antrenorul Laszlo Balint este privit cu scepticism de mulți suporteri, care și-ar fi dorit un nume mai important pe banca tehnică, precum Mirel Rădoi.