What’s UP a fost unul dintre concurenții Exatlon sezonul 2, însă temperamental vulcanic al cântărețului l-a făcut să se certe mai cu toată lumea, de la colegii săi de echipă până la adversari. Iar, după câteva săptămâni, What’s UP a abandonat competiția.

What's UP a avut la Exatlon multe conflicte, putem spune că a fost probabil campionul momentelor tensionate raport la timpul petrecut în competiție. A luat decizia de a abandona, iar prezentatorulu show-ului, Cosmin Cernat a fost nevoit să explice lipsa artistului din competiție.

"A venit momentul să vă explic care este, pe scurt, situația lui What's UP. Din păcate, el nu mai poate concura. Exatlonul este un concurs extrem de dificil, cu probe foarte dure. El a hotărât să renunțe. Îi dorim cu toții mult succes în cariera lui artistică", a fost anunțul făcut de Cosmin Cernat la momentul în care What's UP a părăsit competiția din Republica Dominicană.

Se pare că motivul pentru care cântărețul a clacat a fost ultima ceartă, cu Lili Sandu. Atunci, conflicul aprins dintre What's UP și Lili Sandu era să se transforme într-o bătaie, iar în final, cântărețul a început să plângă. Culmea, la mai bine de un an distanță, What's UP ajunge la poliție, fiind acuzat că a bătut tot o femeie, de data aceasta este vorba chiar de iubita sa.

What's UP a fost ridicat de poliție după ce și-a bătut iubita

Luni seară, în jurul orei 19:30, What's Up a fost arestat. Artistul a fost implicat într-un scandal violent care a avut loc în apartamentul iubitei lui din Capitală. Oamenii legii au intervenit la fața locului, iar cântărețul a devenit extrem de recalcitrant. Polițiștii l-au încătușat și l-au dus de urgență la secție.

Scandalurile lui What's UP de la Exatlon

What's UP s-a certat la cuțite cu Lili Sandu, acela fiind ultimul său scandal de la Exatlon. Nu a fost însă și singurul! Chiar la începutul competiției el s-a certat cu Iulian din cauza unor gesturi pe care le făcuse Războinicul și, deși tânărul a încercat să explice că nu a vrut să fie răutăcios sau sa jigneasca pe cineva, What's UP nu a vrut sa îngroape securea războiului.

Ulterior, What's UP s-a plans Silviei despre relatia cu ceilalti colegi de echipa si mai ales cu Adi, despre care a spus ca are niste strategii lipsite de logica. El a mai intrat in conflict si cu Mirel Dragan, iar picatura care a umplut paharul pare sa fi fost scandalul cu Lili Sandu.