Primele vești bune pentru cei 5 copii care plângeau de foame

Tulburat de gânduri negative, bărbatul de 33 de ani s-a prefăcut că pleacă cu vacile, însă a mers să se spânzure într-un grajd din curte. Vestea comiterii acestui gest necugetat a afectat și a îndurerat și mai mult familia. Pe lângă durerea cumplită provocată de decesul tatălui, soția și cei 5 copii nu mai au acum nici măcar micul venit pe care-l producea bărbatul.

Problemele ce au dus la sinuciderea tatălui

Neajutorata familie, cu cei 5 copii care plâng de foame, are și probleme cu locuința, țiglele fiind sparte, grinzile putrezite și, în general, siguranța familiei fiind pusă la încercare de faptul că locuința mai are puțin și cade. Cu lacrimi în ochi, Roxana Vasilache, mama celor cinci prunci cu vârstele cuprinse între 11 luni și 12 ani, acum orfani de tată, își plângea durerea: ”Detergent si sãpun as vrea, ca sã spãl copiii”, își explica aceasta doleanțele.

Oamenii s-au mobilizat și au decis să schimbe în bine soarta celor cinci copii orfani de tată. Acum, frații și mama lor au primit jucării, creioane colorate, mâncare, dar și un frigider nou, toate acestea fiind posibile datorită comunității îndurerate, care și-a dorit să-i îndeplinească visul tatălui răpus de tristețe și neputință.

Declarațiile mamei îndurerate

“Nu trebuia ca bãiatul meu să facă treaba asta. Nu trebuia să se spânzure. Lasă, că ne-am fi descurcat asa cum puteam, dar era bun sã fie între noi. Să fie tatã lângă copii”, a povestit mama bărbatului spânzurat, în legătură cu moartea fiului său, tatăl de 33 de ani care s-a sinucis, fiind depășit de situația financiară a familiei sale.