”Primesc iubire” Oana Roman, mai fericită ca niciodată. Ce mesaj de suflet a publicat acum fosta soție a lui Marius Elisei

Ultima perioadă din viața Oanei Roman a fost și este una cu multe suișuri și coborâșuri. Vedeta a trecut prin tot felul de stări, trecând rapid de la extaz la agonie și invers, pentru că după ce s-a despărțit definitiv de Marius Elisei, spune ea, a rămas o mamă singură și tot fără pic de ajutor trebuie să se ocupe acum și de casă, de afaceri și de mama sa.

Însă, acum, după ce s-a stabilizat din toate punctele de vedere și și-a reorganizat viața, Oana Roman se declară o femeie recunoscătoare vieții.

Oana Roman, mai fericită ca niciodată [Sursa foto: Facebook]

Oana Roman, mulțumită cu viața pe care o are acum

În ultimul mesaj publicat pe rețelele de socializare, fiica Mioarei Roman a ținut să spună cât de bine se simte acum în pielea sa.

Vedeta spune că a învățat că orice moment al vieții, fie el cât de rău, dacă este trecut cu zâmbetul pe buze, atunci se poate considera o victorie.

Iar ea a început acum să se bucure și să zâmbească pentru orice gest mic pe care viața i-l scoate în cale. Astfel a ajuns să se declare recunoscătoare destinului pentru lecțiile pe care i le-a dat, pentru oamenii din jurul ei și pentru puterea cu care a înzestrat-o.

Căci fără ea, prin câte momente dificile a trecut, nu mai putea fi astăzi același om bun, cu speranță, zâmbitor și deschis către un viitor și mai liniștit, și mai îmbucurător.

”Orice moment în care putem zâmbi sincer este o victorie! Eu sunt recunoscătoare pentru fiecare clipă de bucurie, pentru fiecare răsărit, pentru fiecare zâmbet de copil, pentru fiecare moment în care primesc sau ofer iubire, pentru fiecare zi în care sunt sănătoasă. Restul e vânt. Am dus lupte multe și grele în viata asta, dar nu am uitat niciodată sa zâmbesc și sa fiu recunoscătoare. Mulțumesc că am avut puterea să nu mă schimbe răul și sa rămân eu însămi, fidelă mie și convingerilor mele. Nu m-am aplecat și nu m-a doborât nimic până acum tocmai pentru ca eu am știut mereu exact cine sunt! Nu contează ce cred alții, contează ce știi tu despre tine. Atât!”, a scris Oana Roman, pe conturile sale de socializare.