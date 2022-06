Primul job al vedetelor. Cum și-au câștigat celebritățile de la noi primii bani

In articol:

Primul job al vedetelor. Celebritățile de la noi nu au dus întotdeauna o viață roz.

Cum și-a câștigat primii bani Andreea Mantea

Vezi cum și-au câștigat primii bani Andreea Mantea, Iuliana Luciu, Anca Serea și Antonia!

Andreea Mantea se numără printre cele mai iubite și apreciate prezentatoare TV din România. Însă, înainte de a deveni o celebritate, Andreea și-a câștigat primii bani ca picoliță într-un restaurant. Moderatoarea TV nu a ascuns niciodată acest lucru și este mândră pentru curajul și determinarea sa pe care le-a avut la doar 15 ani:

„Pe la sfârșitul clasei a IX-a, la începutul vacanței de vară, am luat ziarele și-am căutat printre anunțurile cu oferte de serviciu. Cum eram foarte mică, singurul la care mi-am dat seama că aveam șanse era cel care anunța un post vacant de picoliță într-un restaurant. M-am gătit și m-am prezentat la interviu. Am fost întrebată dacă sunt în stare să duc o tavă plină cu băuturi. Am înghițit în sec și-am zis că: Da. Când mi-au pus tava în brațe, pe tocuri fiind, după trei pași am scăpat-o.

Patroana a fost însă amabilă, mi-a spus că-i place de mine și că mă angajează, chiar dacă n-am experiență. M-am prezentat la serviciu de a doua zi.”, a spus vedeta într-un interviu pentru Formula As după cum notează ciao.ro.

Cum și-a câștigat Iuliana Luciu primii bani

Iulian Luciu a vrut dintotdeauna să aibă o carieră în televiziune și a și reușit. Sora mai mică a Nicoletei Luciu este în prezent o asistentă TV cunoscută de toți românii. Totodată, în trecut, Iuliana Luciu a jucat în mai multe telenovele românești. Primul ei job a l-a avut la doar 15 ani atunci când muncea part-time, patru ore pe zi, împărțind pliante pe stradă:

„Primii bani pe care i-am făcut au fost pe la vârsta de 15 ani, când alături de cea mai bună prietenă de atunci și cu care am rămas bună prietenă și acum, împărțeam pliante pe la semafoare cu tot felul de electrocasnice de vânzare. Cam 4 ore pe zi, după școală făceam asta. Îmi doream un telefon mobil și cu banii strânși am reușit chiar să mi-l cumpăr.”, a declarat Iuliana Luciu pentru tvmania.ro, scrie viva.ro.

Primul job al vedetelor. Cum și-au câștigat celebritățile de la noi primii bani [Sursa foto: Facebook Iuliana Luciu]

Care a fost primul job al Ancăi Serea

Anca Serea este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi și are o familie minunată împreună cu Adi Sînă. Puțini știu însă că Anca a avut o carieră în modelling. Acesta a fost și primul să job din care a câștigat sume de bani semnificante. Totul a pornit la vârsta de 19 ani, atunci când fratele său mai mare a îndemnat-o să participe la un concurs de modelling în anul 1999. Soția lui Adi Sînă a fost desemnată atunci câștigătoare, iar ulterior a primit mai multe oferte. Din primul ei job a câștigat 3.000 de dolari:

„Prima campanie a fost făcută la un lanț de electrocasnice. Ședința foto a fost la București. Nu o să uit niciodată cum am plecat cu ghiozdănelul, în care erau vreo 3000 de dolari. Mi s-a părut fantastic pentru omulețul de 19 ani care eram.

Am mers cu trenul la Tecuci (n.r. orașul natal) și țineam rucsacul așa în spate – nu o să uit niciodată faza aceea – m-a marcat, de teamă să nu se întâmple ceva cu banii ăia.”, a mărturisit Anca Serea potrivit viva.ro.

Primul job al vedetelor. Cum și-au câștigat celebritățile de la noi primii bani [Sursa foto: Facebook Anca Serea OfficialPage]

Din ce a câștigat Antonia primii bani

Antonia este o celebră cântăreață din România. Artista se bucură de un succes răsunător, mai ales că piesele sale se situează mere pe primele locuri în tendințe. Însă, iubita lui Alex Velea nu este cunoscută doar pentru vocea sa, ci și pentru frumusețea sa. Așa se face că atunci când era mică și locuia în America, mama artistei a dus-o la o agenție de modă, Antonia ajungând model la doar 9 sau 10 ani:

Primul job al vedetelor. Cum și-au câștigat celebritățile de la noi primii bani [Sursa foto: Facebook Antonia]

„Când eram mică, mama mea m-a dus la o agenție de modă și jumătate din ce câștigam avem voie să cheltui și jumătate puneam deoparte, mi-am făcut un cont. (…) Primii mei bani nici nu mai știu exact la cât i-am câștigat. Cred că la 9 ani sau 10 ani.

Eram copil-model. Dar câștigam când și când. (…) Dar am păstrat ideea să pun bani și deoparte. Părinții m-au învățat să păstrez mereu bani pentru o urgență.(…) Părinții m-au ghidat întotdeauna, dar nu m-au obligat să fac ce nu îmi place”, a povestit Antonia, în cadrul podcast-ului lui Gojira, notează viva.ro.

