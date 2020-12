Primul român infectat cu COVID-19 s-a infectat din nou: ”Am reușit performanța sa fiu infectat și a doua oară ”

Sergiu Sgurescu le-a povestit tuturor că s-a reinfectat cu coronavirus.

In articol:

Sergiu Sgurescu în vârstă de 25 de ani din comuna gorjeană Prigona, a fost diagnosticat cu coronavirus prima oara pe 26 februarie 2020.Ulterior, tânărul a fost internat la Institutul „Matei Balş” din București.

Pentru că toate testele au arătat că se vindecase, Sergiu Sgurescu a fost externat pe 1 martie 2020.

Cu toate că a fost declarat vindecat, tânărul nu a putut să meargă acasă, pentru că toată familia sa se afla în carantină la domiciliu.

Citeste si:Care este starea de sănătate a actorului Bogdan Stanoevici, după ce s-a infectat cu noul coronavirus: ”Aceste două săptămâni sunt critice...”

„Nu am avut simptome, nu am avut absolut nimic. Eu cred că nici nu am avut coronavirus. Probabil a fost o greșeală ceva, mă gândesc. Nu e chiar aşa de rău cum se pare”, a declarat Sergiu Sgurescu.

Citeste si: Vrancea, lovită de cutremur la o zi după cel din Croația. Avertismentul specialiștilor - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

Sergiu Sgurescu[Sursa foto: Facebook]

Sergiu Sgurescu a fost primul român care s-a infectat cu coronavirus

Recent, Sergiu Sgurescu a anunțat pe pagina sa de Facebook că intrat,

din nou, în carantină. Tânărul susține că s-a reinfectat cu virusul ucigaș din China.

„Carantina part. 2 Am reușit performanța sa fiu infectat și a doua oară cu Covid-19 Și acum e la fel ca prima data. Eu și virusul începem sa ne împrietenim”, spune Sergiu în postarea de pe Facebook.

Citeste si:Liviu Dragnea, pus să-și plătească singur testele COVID-19, în închisoare! Fostul lider PSD a avut un Crăciun de coșmar, în penitenciar

De

Coronavirus în România, bilanț 30 decembrie

precizat este că Sergiu Sgurescu este primul român care s-a infectat cu coronavirus , fiind declarat de ministrul Sănătăţii, la acea vreme, respectiv în februarie 2020, "pacientul zero".

Reamintim că până astăzi, 30 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 627.941 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 554.056 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.875 cazuri noi de persoane infectate.