Aflata intr-o continua schimbare si promovata printr-o multime de trenduri efemere, industria horeca este influentata semnificativ si de tendinte care se mentin pe o durata de timp indelungata. Dezvoltarea sectorului ce include servicii hoteliere si alimentare presupune ca antreprenorii care activeaza in acest domeniu sa tina cont si de aspectele constante ale industriei pentru a castiga increderea clientilor existenti si a atrage altii noi. Oamenii sunt intr-o permanenta cautare de experiente inedite, iar acesta este cu singuranta conceptul de la care trebuie sa plece orice jucator din industria oaspitalitatii daca isi doreste ca business-ul sau sa performeze. Iata care sunt principalele trei tendinte din sectorul horeca.

Inovatia tehnologica

Daca ne indreptam atentia catre actiunile recente din domeniul ospitalier, observam ca in ultima perioada tehnologia a inceput sa fie aplicata consecvent si asta se manifesta vizibil prin cresteri in intregul sector. Inovatiile tehnologice sunt deopotriva concentrate pe clienti si pe partea interioara a proceselor, in cadrul companiilor. Pentru a avea o afacere de succes, antreprenorii abordeaza tot mai des solutii rapide, flexibile si de incredere, ca de exemplu un program de gestiune horeca furnizat de freyapos.ro ce poate rula pe foarte multe configuratii. Deoarece se pune un accent deosebit pe partea de management si administrarea business-ului, astfel de solutii software sunt personalizate pentru a veni in intampinarea nevoilor specifice ale companiilor din industria ospitalitatii. Cu siguranta orice firma trebuie sa poata controla usor toate aspectele ce tin de restaurant sau hotel, stabilind eficient parametrii si indicatorii cheie.

Transparenta

Inovatiile tehnologice au devenit criterii sigure de departajare pe piata, cei care investesc in sisteme noi fiind preferatii clientilor care isi doresc experiente aparte, comododitate si confort, usurinta in lansarea cererii si acceptarea ofertei. Cu ajutorul instrumentelor tehnologice, jucatorii din industria horeca pot cunoaste preferintele clientilor si au sansa de a anticipa nevoile acestora. Tehnologia ajuta orice afacere sa fie mai eficienta, sa ofere o experienta mai buna clientilor si sa desfasoare operatiuni ordonate prin care sa-si imbunatateasca reputatia si strategia de marketing.

Unul dintre cele mai apreciate trenduri din industria horeca este transparenta. Clientii au nevoie sa cunoasca originea alimentelor, modul in care sunt preparare anumite produse, ingredientele si compusii de care trebuie sa se fereasca. Companiile din domeniul ospitalitatii trebuie sa initieze actiuni sustenabile pentru a incuraja protejarea mediului, insa este necesar ca implicarea lor sa fie dovedita prin activitati concrete. De pilda, renuntarea la materialele plastice reprezinta o actiune ce vorbeste concret clientilor despre intentiile unei afaceri, iar in acest fel clientii sunt fidelizati deoarece simt ca firmele respective sunt aliniate la valorile lor. Oamenii isi doresc sa cunoasca mai multe detalii despre partea din spatele unui business pentru a crea o corelatie intre ceea ce se przinta si ceea ce exista in spatele usilor inchise. Colaborarile cu zonele de produse bio sau produse locale il face pe consumator sa fie mai aproape de brand si sa-i ofere increderea sa, astfel ca cei care activeaza in indutria horeca trebuie sa asigure un echilibru intre standardele reale si asteptarile clientilor.

Reinventarea

In industria extrem de dinamica a ospitalitatii este indispensabila adaptarea la schimbare. Clientii cauta tot mai mult concepte personalizate. Reinventarea este cuvantul cheie care trebuie sa-i caracterizeze constant pe cei din domeniul horeca. Totusi, noutatile trebuie sa vina la pachet cu transpareanta, dupa cum precizam mai sus, deoarece oamenii vor sa inteleaga in detaliu fiecare nou aspect si sa il gaseasca la o calitate cat mai inalta, special realizata pentru ei. Prin reinventare nu se intelege insa o inovatie completa, ci dimpotriva este vorba despre imbinarea traditionalului cu noile tehnologii, pentru a se obtine un concept modern, dar in acelasi timp si familiar.

Industria horeca este una in care lucrurile noi apar tot timpul, dar se bazeaza pe conceptele si informatiile deja existente. Pentru orice jucator din acest sector este esential sa tina pasul cu tendintele curente si sa cunoasca informatiile necesare, astfel incat sa nu fie luat pe nepregatite de asteptarile clientilor.