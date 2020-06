In articol:

Anunțul oficial a fost făcut de Principele Nicolae printr-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook chiar de 1 iunie.

”Sunt fericit să vă pot împărtăși că soția mea, Alina-Maria, este însărcinată cu primul nostru copil, care va veni pe lume în noiembrie. Ocrotit de dragostea părinților și a familiei, copilul nostru va fi educat în respectul strămoșilor și al valorilor tradiționale, în spiritul iubirii și al responsabilității față de țară, în credința în care am fost botezat, ca ți bunicul meu, Regele Mihai. Așa să de ajute Dumnezeu! Nihil Sine Deo!”

Nepotul Regelui Mihai s-a căsătorit cu Alina Binder la Sinaia

Nicolae al României, nepotul Regelui Mihai, s-a căsătorit cu Alina Binder în septembrie 2018, la Sinaia.Nunta a fost una spectaculoasă, la care au participat memebri ai caselor Regale din Europa. Au lipsit însă cei ai Familiei Regale din România. Asta pentru că nepotul Regelui Mihai este certat cu mătuța sa, Principesa Margareta, șefa Casei regale. mai mult chiar, Principele Nicolae a fost exclus din Casa Regala in timp ce Regele Mihai încă trăia, deși motivele exacte sunt neclare și acum.

Copilul pe care soția Principelul Nicolae îl va naște în noiembrie este primul strănepot al Regelui Mihai, care va fi născut în România.

Nicholas Medforth-Mills este fostul Principe Nicolae de Romania caruia i-a fost retras titlul in 2015. A fost exclus din linia de succesiune la coroana din motive inca invaluite in mister, dar ramane, potrivit sondajelor, cel mai iubit membru al Casei Regale. Acesta se bucura de o simpatie in crestere in randul romanilor, mai ales după ce s-a întors în România și s-a căsătorit. A fost de altfel, prima nuntă a unui membru al Familie regale făcută în România.