Prințul Dimitrie Sturdza a lăsat o moștenire fabuloasă, averea sa fiind stimată la aproape 200 milioane de euro. Prinţul Mihai Dimitrie Sturdza, istoric şi diplomat, a murit la Paris, la vârsta de 86 de ani, a anunţat directorul general al Institutului Cultural Român (ICR), Filip-Lucian Iorga-Bărbulescu, potrivit Agerpres. Diplomatul şi istoricul Mihai Dimitrie Sturdza este strănepotul lui Mihail Sturdza domnitor al Moldovei (1834-1849), fiind şi descendent al familiei Manu, care l-a dat pe generalul Gheorghe Manu, erou al Războiului de Independenţă, prim-ministru şi primar al Bucureştiului. (vezi ce mesaj le-a transmis românilor Prințul Charles)

Mihai Dimitrie Sturdza s-a născut în 1934, urmând studiile primare şi liceale la Iaşi şi Bucureşti. În 1952 a fost arestat de regimul comunist, sub acuzaţia de nedenunţare de complot, fiind condamnat la o pedeapsă administrativă executată în diferite lagăre de muncă. Eliberat în 1954, a reuşit să se înscrie la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti, pe care o absolvit-o în 1960. Părăseşte ţara în 1963, stabilindu-se la Paris. Este diplomat al Institutului de Ştiinţe Politice din Paris fiind angajat, în perioada 1968-1985, la Departamentul de Schimburi Culturale şi Ştiinţifice al Ministerului Afacerilor Externe francez. A fost interpret oficial pentru limba română al preşedinţilor Franţei, generalul Charles de Gaulle şi Valery Giscard d'Estaing.

Prințul Dimitrie Sturdza a lăsat o moștenire fabuloasă. Era pasionat de vânătoare

Sturdza a figurat și în topul celor mai bogați români. În 2011, revista Forbes estima că averea acestuia este de 180-190 milioane de euro. "Dimitrie Sturdza este unul din marii filantropi de la noi. În fiecare an, el alocă în medie 500.000 de euro pentru burse şcolare. Este pasionat de schi, tenis – a fost şi jucător profesionist – și de vânătoare. A vânat în toată lumea, de la Lăpuşna (unde are o cabană de vânătoare) până în Africa Centrală. De business-ul său, brandul elveţian de cosmetice Déesse, principala sa sursă de venit, se ocupă mai mult familia. În Elveţia, Dimitrie Sturdza şi-a lăsat afacerea pe mâinile fiului, Prinţul Ştefan, iar în România, Alina Pantazi-Sturdza, nepoata sa, este directoarea filialei. Firma Déesse deţine pe piaţa locală o cotă de circa 10% în domeniul vânzărilor directe de produse cosmetice. La nivel mondial, Sturdza controlează o afacere care are peste 10.000 de consilieri de vânzări.”, se scria despre afacerile lui Sturdza.

Averea lui Sturdza s-a mărit și retrocedărilor de după Revoluție. “Intorsi in tara dupa 1990, urmasii Sturdzestilor au inceput sa depuna cereri de retrocedare a fostelor proprietati. Retrocedari succesive au refacut domeniile familiei de la Popesti si de pe Ceahlau. O noua revendicare a fost facuta pentru conacul de la Sprinceana, alta pentru cel de la Tibanesti, ca si pentru fosta piata Sturdzoaia de pe Sararie (zona fostei Terase Sararie) si padurea de la Cristesti. In paralel, Sturdzestii s-au lansat in afaceri si in Romania, Dimitrie Sturdza fiind considerat unul dintre cei mai bogati romani, cu o avere evaluata la 130-140 milioane euro.”, scria Ziarul de Iași în 2006.