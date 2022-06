Problema cu care Amna se confruntă după participarea la ”Bravo, ai stil”! Nimeni nu a știut ce se întâmplă cu artista: „A fost un șoc”

In articol:

Fără doar și poate, Amna se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar fanii au avut ocazia să o vadă pe blondină și în cadrul emisiunii ”Bravo, ai stil”, difuzată pe Kanal D, acolo unde telespectatorii au urmărit-o cu sufletul la gură la fiecare apariție de-a sa.

Ei bine, însă, ceea ce nu știu mulți dintre admiratorii săi este că, artista se confruntă cu o problemă după participarea în cadrul competiției, pe care a dezvăluit-o abia recent.

„Au apărut problemele mele cu părul”

La câteva luni bune de la încheierea filmărilor pentru ”Bravo, ai stil”, Amna a mărturisit că se confruntă cu o problemă pe care nu a mai întâlnit-o de-a lungul vieții sale, respectiv căderea părului. Blondina a pus totul pe seama emisiunii, dat fiind faptul că trebuia să se coafeze chiar și de trei ori pe zi, ceea ce nu prea e benefic pentru podoaba capilară.

Din acest motiv, cântăreața urmează acum un tratament pentru ca podoaba sa capilară să revină la normal.

„De două ori pe săptămână așa arată diminețile mele. Vin la clinică pentru acest tratament cu laser. M-au chinuit fetele un picuț cu acele mai devreme. După ce naști orice durerea ți se pare extrem de mică. Culmea este că nu în timpul sarcinii sau după naștere au apărut problemele mele cu părul, ci după „Bravo, ai stil!”, unde mă coafam de trei ori pe zi, timp de câteva luni și cred că părul a fost foarte stresat în acea perioadă.” a declarat Amna pentru EGO.ro.

Mai mult decât atât, Amna a mărturisit că a trăit un adevărat șoc atunci când a observat că se confruntă cu o astfel de problemă, mai ales că ea nu a trecut prin această situație nici măcar după ce l-a adus pe lume pe fiul său, dat fiind faptul că nu a ținut vreo dietă drastică, acesta fiind unul dintre motivele pentru care se spună că te poți confrunta cu căderea părului.

„Chiar a fost un șoc și pentru mine când am văzut că îmi cade părul, mai ales că eu nici nu am ținut diete după sarcină. Că se spune că și din pricina dietelor drastice ajunge să-ți cadă părul. Dar eu nu m-am îngrășat în sarcină. Am luat 9 kilograme și am ieșit din spital cu un kilogram și jumătate în plus. Acel kilogram s-a ținut de mine vreun an.”, a mai spus Amna pentru sursa citată.

