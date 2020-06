In articol:

Florin Salam, probleme în familie! Ce se întâmplă cu ginerele său? De câteva zile, ginerele cunoscutului manelist este bolnav și nu mai reușește să iasă din casă.

De altfel, Cătălin nici nu se mai ridică din pat și se tratează cu medicamente pentru a-și vindeca o răceală păcătoasă ”dobândită” , cel mai probabil de la aer condiționat.

Din nefericire, starea de rău al lui Cătălin a umbrit un pic un eveniment foarte frumos din viața lui de cuplu, cu Betty! ”Noi, săptâmâna aceasta, am împlinit doi ani de la căsătorie, însî, din păcate, nu am putut sărbători, întrucât soțul este bolnav. Are gripă și nu se se simte deloc bine. Să sperăm însă că va depșăși rapid momentul și vom putea să ne bucurăm și de aniversarea noastră. Nici nu îmi vine să cred că au trecut doi ani atât de repede”, a spus fiica lui Florin Salam pentru WOWbiz.ro!

Betty a vorbit despre căsnicia pe care o are cu soțul ei, Cătălin! ”Este un om de nota 10”

Relația pe care Betty o are cu bărbatul ei este una specială, motiv pentru fiica lui Florin Salam să vorbească numai în termeni laudativi la adresa lui. ”Cătălin este un om deosebit! El a venit în viața mea după o perioadă mai grea, după ce mama mea a murit și eu am fost atât de afectată. Nu credeam atunci cî, într-o bună zi, va fi cineva pentru mine, care să mă facă să mă uit doar înainte și să trec peste situațiile dificile. Atunci însă a venit el...Exact în momentul potrivit! Este un om de nota 10 pe care îl prețuiesc și îl iubesc, la fel și el pe mine. Aniversăm doi ani de căsătorie și suntem o familie împlinită, cu copii și dragoste”, a povestit, emoționată, Betty, pentru WOWbiz.ro.

Florin Salam, probleme în familie! Ce se întâmplă cu ginerele său? ! Dacă, zilele acestea, Cătălin stă prost la capitolul sănătate, ei bine, în schimb fiica lui stă foarte bine pe plan muzical. De altfel, recent, împreună cu el, a scos o melodie care este deja în top pe Youtube, ”Tăticul meu, fetița mea”. Colaborarea i-a surprins pe fani, iar melodia a urcat imediat în Trending. Pe lângă versurile impresionante ale cântecului, apropiații și fanii au fost încântați și de fotografiile vechi cu îndrăgitul manelist și Betty. Pe atunci, artistul avea un alt look: purta mustață și era mai slab decât este în prezent. “Vă mulțumim tuturor că ne sunteți alături! Suntem foarte bucuroși că a ieșit piesa, sper să vă ajungă la suflete și vă iubim!”, a mărturisit tânăra artistă după ce a lansat clipul.