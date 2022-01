Probleme pentru Cristina Mihaela Dorobanțu, în Istanbul! Oamenii au sărit în ajutorul prezentatoarei: „Doamne, ce am trăit!”

In articol:

Cristina Mihaela Dorobanțu are o relație foarte bună cu fanii săi, iar prezentatoarea show-ului ”Puterea Dragostei” păstrează frecvent legătura cu internauții, chiar și de la distanță. Așadar, recent, vedeta a povestit pe Instagram că a avut parte de mici probleme în Turcia, chiar în trafic, asta din cauza faptului că nămeții au cam pus

Cristina Mihaela Dorobanțu, blocată în trafic din cauza zăpezii

stăpânire pe Istanbul, după mai bine de 12 ani în care nu a mai nins.

Prezentatoarea de la ”Puterea Dragostei” se poate declara un șofer de excepție, asta pentru că vedeta a trecut cu brio de testul zăpezii. Ei bine, după mai bine de 12 ani în care nu a mai nins în Turcia, nămeții au pus stăpânire pe Istanbul, iar Cristina Mihaela Dorobanțu a întâmpinat mici dificultăți în trafic.

Vedeta a povestit pe pagina personală de Instagram toată experiența sa, explicând că oamenii au sărit chiar în ajutorul ei, fiind plăcut surprinsă de gestul turcilor.

„Râdem, glumi, dar nu am trăt în viața mea ce am trăit în seara aceasta de când mă aflu în Istanbul, respectiv de un an și jumătate. A nins, după 12 ani am înțeles și eu de aici, a nins, dar ceva rău. S-au blocat toate drumurile, circulația... Eu de la studio și până acasă merg așa pe un drum, prin pădure.(...) M-am împotmolit fix în fața blocului. E aici o nebunie totală, în sensul în care oamenii ies pe stradă ca să ajute alți oameni. Până acasă m-am blocat de trei ori și am fost ajutată de fiecare dată, am mers și pe contra sens, am și alunecat.” , a declarat Cristina Mihaela Dorobanțu pe pagina personală de Instagram.

Oamenii au ieșit în stradă pentru a ajuta, în Turcia [Sursa foto: Instagram]

Cristina Mihaela Dorobanțu: „Am ajuns la concluzia că îmi place chinul”

După ce apele s-au mai liniștit pentru frumoasa prezentatoare TV, Cristina Mihaela Dorobanțu le-a mai povestit fanilor de pe Instagram că i s-a oferit posibilitatea de a avea un șofer care să o ducă acasă, însă aceasta a

refuzat acest lucru, doar pentru a-și demonstra ei că este o femeie puternică, lucru ce i-a și reușit, potrivit spuselor ei.

„Doamne, ce am trăit! Eu am ajuns la concluzia că îmi place chinul, în sensul în care mi s-a oferit posibilitatea de a avea un șofer care să mă ducă acasă, dar nu, eu am preferat să merg singură, prin vânt, furtuni și ploi, ca să-mi demonstrez încă odată mie cât sunt de puternică și am reușit, în cele din urmă, după vreo două ore de chin și foarte mult ajutor din partea oamenilor de aici.”, a mai spus prezentatoarea TV.

Cum a găsit Cristina Mihaela Dorobanțu un echilibru între muncă și viața personală: „Mama nu a acceptat să lucrez în media”

De asemenea, fanii Cristinei Mihaela Dorobanțu nu au rămas indiferenți la povestea prezentatoarei TV, așa că foarte mulți dintre internauți i-au dat mesaje vedetei. Mulți fani i-au spus femeii că, cel mai probabil, dacă se afla în România, aceasta nu ar fi avut parte de ajutorul niciunui cetățean, însă Cristina Mihaela a mărturisit că este pe cât se poate de sigură că și românii ar fi ajutat-o la nevoie.

„Am primit foarte multe mesaje în care mi s-a spus că dacă aș fi fost în România, nimeni nu m-ar fi ajutat. Nu cred. Sunt convinsă că aș fi avut parte de ajutor și în România, dar sper să nu mai fie cazul. Văd că acum nu mai ninge, s-au mai liniștit lucrurile.”, a încheiat Cristina Mihaela Dorobanțu.

Cristina Mihaela Dorobanțu [Sursa foto: Instagram]

