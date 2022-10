Problemele cu care Gabriela Prisăcariu s-a confruntat după ce a născut. A vorbit abia acum despre asta: "Era ceva rău"

In articol:

Viața Gabrielei Prisăcariu s-a schimbat complet în urmă cu an, când a devenit mamă. Dacă sarcina a decurs normal, la scurt timp după ce a născut soția lui Dani Oțil a trecut prin schimbări care i-au dat adevărate bătăi de cap.

Gabriela Prisăcariu: "După ce am născut a început să îmi cadă părul foarte rău, credeam că o să chelesc"

Gabriela Prisăcariu a dezvăluit abia acum ce i s-a întâmplat după ce l-a adus pe lume pe micuțul Tiago. Chiar dacă sarcina nu a fost una cu probleme, se pare că după naștere lucrurile au stat altfel. Soția lui Dani Oțil a povestit recent, pe rețelele de socializare, că la un moment dat a crezut că o să chelească, din cauză că îi cădea părul: "După ce am născut, cam la 4 luni după ce am născut, a început să îmi cadă părul foarte rău, dar extrem de rău. Credeam că o să chelesc. Pe urmă am avut și COVID-19. Nu știu dacă are legătură. Am auzit că și de la COVID-19 îți cade părul. Ideea este că era ceva rău. Am încercat tot ce se poate.", a mărturisit Gabriela Prisăcariu, pe contul personal de Instagram.

Gabriela Prisăcariu a vorbit despre al doilea copil

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Și-au întemeiat împreună o familie frumoasă și au un fiu minunat, dar fanii încă se întreabă dacă cei doi au de gând să-i ofere o surioară sau un frățior micuțului Tiago.

Bombardați în nenumărate rânduri cu mesaje pe seama acestui subiect, blondina și soțul ei au decis să le satisfacă curiozitatea celor de acasă: "Eu știu că vă doriți să fim mai obosiți de atât, dar e ok, deocamdată suntem suficienți de obosiți.", a declarat Gabriela Prisăcariu de curând, pe contul personal de Instagram.

