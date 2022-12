Problemele de sănătate care nu-i mai dau pace Andreei Tonciu. Vedeta este pur și simplu îngrozită de vizita la medic: „Sunt atât de panicată. Am de un an problemele astea” 

In articol:

Andreea Tonciu se confruntă cu probleme de sănătate, motiv pentru care a decis să meargă la medic pentru investigații amănunțite, în ciuda fricii pe care o are de spital. În cadrul unui interviu, bruneta a lăsat să se înțeleagă că problemele de sănătate nu-i dau pace de circa un an, de când a participat la un reality show.

Andreea Tonciu și-a obișnuit deja admiratorii cu sinceritatea de care dă dovadă de fiecare dată. Chiar și atunci când vine vorba despre subiecte sensibile din viața sa, nu se sfiește să împărtășească cu admiratorii ei ce are pe suflet.

Andreea Tonciu se confruntă cu probleme de sănătate

După o perioadă în care a luat tratament regulat, a venit momentul în care Andreea Tonciu va trebui să meargă la medic pentru analize amănunțite.

Frica de medic și de spital nu o oprește să dea piept cu problemele de sănătate, fiind conștientă că înaintarea în vârstă poate veni la pachet și cu anumite dificultăți.

„Mâine am programare la doctor și sper să fie bine. Sunt probleme feminine, da! Doamne ajută să fie bine, mie îmi e tare frică de spital și de doctor, deci sunt atât de panicată și de fricoasă. Am de un an problemele astea, de când am participat la un reality show”, a precizat Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu are toată susținerea soțului său

Andreea Tonciu se consideră o femeie cu adevărat norocoasă și iubită. În aceste momente dificile, soțul său este alături de ea și îi oferă tot ceea ce are nevoie. Bruneta știe că este o femeie foarte puternică și că poate face față oricărei provocări, inclusiv problemelor de natură medicală.

„Soțul meu e grijuliu, spune să iau pastile, că mi-a umplut casa de pastile, la mine e farmacie, dar eu nu prea pot să iau pastile, prefer injecția sau perfuzia. Acum sunt sub tratament până ajung să fac analizele. Să vedem ce va fi, dar sper să fie totul bine, iar eu consider că sunt o femeie puternică. Sunt foarte atentă la sănătate, pentru că anii trec, înaintez în vârstă și trebuie să fiu foarte atentă de acum încolo”, a mai spus Andreea Tonciu la Antena Stars.