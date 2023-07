Problemele se țin lanț de Adriana Bahmuțeanu! Când a crezut că a scăpat de procese, vedeta a fost citată din nou în instanță. Ce se întâmplă acum în cazul jurnalistei

In articol:

Adriana Bahmuțeanu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul ei de viață, George Restivan, și când credea că toate lucrurile s-au așezat în viața ei și problemele s-au terminat, ei bine, se pare că nu este așa.

Nu mai este un secret pentru nimeni că jurnalista și fostul ei soț au fost într-un scandal de proporții care a durat ani buni, perioadă ce a fost chiar plină de procese.

Totuși, au realizat într-un final că acest război juridic nu va duce nicăieri, așa că pentru copiii lor, cei doi foști soți au renunțat la procese și plângerile penale, ajungând la un numitor comun, în cele din urmă.

Cu toate acestea, însă, Adriana Bahmuțeanu a crezut că a scăpat de tribunal, dar se pare că nu e așa, pentru că recent jurnalista s-a ales cu un nou proces, fiind acționată în instanță de către o firmă care se ocupă cu recuperarea creanțelor și colectarea silită a acestora. Mai precis, vedeta nu și-ar fi plătit datoriile către o companie, așa că firma respectivă a trimis dosarul către cei ce se ocupă de recuperări.

De precizat este că, în urmă cu câteva zile a fost primul termen din acest proces, acesta fiind amânat în cele din urmă pentru luna septembrie a acestui an, potrivit Spynews.ro.

Adriana Bahmuțeanu ar fi fost dată în judecată și de o avocată

Se pare că Adriana Bahmuțeanu ar mai fi implicată într-un alt proces, mai precis cu o avocată, care a reprezentat-o în urmă cu ceva timp în procesul pe care l-a avut cu un manelist.

După ce a renunțat la serviciile femeii, jurnalista nu i-ar fi plătit acesteia onorariul.

Așadar, pe data de 6 septembrie, Adriana Bahmuțeanu ar trebui să meargă la Constanța, pentru a se prezenta la procesul intentat de fosta avocată.

De asemenea, tot în luna septembrie, jurnalista trebuie să se prezinte la Curtea de Apel București, acolo unde are un alt dosar care are ca obiect "acțiune în răspundere delictuală" și la sfârșitul lunii septembrie, vedeta are termen în dosarul în care a fost dată în judecată pentru neplata datoriilor.

