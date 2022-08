Problemele se țin lanț de Daniel Onoriu! Pilotul de curse are mari problemele cu banii: „Nu am un ban in buzunar”

In articol:

Daniel Onoriu trece printr-o perioadă dificilă din viața lui. După ce a recunoscut că divorțul dintre el și soția sa, Isabela, este inevitabil, pilotul de curse revine cu noi declarații prin care dă de înțeles că nici situația sa financiară nu este una deloc bună.

Daniel Onoriu a trecut printr-o perioadă plină de evenimente. După soluționarea celor mai importante probleme de sănătate, pliotul de curse a dat de altele, în plan personal. Relația sa cu Isabela nu mai funcționează, acesta considerând că nu este iubit așa cum el și-ar dori. Cea care a confirmat că nu mai există nicio cale de împăcare a fost chiar Isabela Onoriu, care a lăsat să se înțeleagă că decizia sa de a divorța este definitivă. Cei doi nu mai locuiesc împreună.

Daniel Onoriu are probleme cu banii?

Problemele în plan personal n-ar fi singurele pentru Daniel Onoriu. De ceva vreme, pilotul de curse își expune din ce în ce mai mult dificultățile prin care trece, așa că și de data aceasta a făcut noi dezvăluiri despre viața sa

în mediul online.

Daniel Onoriu a mărturisit că ar avea probleme cu banii, însă nu din cauza faptului că nu ar primi oferte profitabile, ci pentru că le-ar refuza.

Pilotul de curse face haz de necaz, recunoscând că, uneori, este și puțin „diliu”.

„Cred ca am intrat in istoria lumii forever and ever. Nu am un ban in buzunar dar am refuzat azi o sponsorizare de aproximativ 300k euro!Sunt sensibil dar si o leaca mai mult diliu stiu 🤪”, a scris Daniel Onoriu pe Instagram.

Isabela Onoriu este hotărâtă să divorțeze

Isabela și Daniel Onoriu au format un cuplu vreme de 6 ani. Au trecut împreună peste cele mai grele încercări ale vieții, însă se pare că acum a venit momentul să meargă pe drumuri diferite în viață. Decizia de a divorța îi aparține femeii. Nu a dezbătut subiectul și nici nu a oferit detalii despre motivele care au determinat-o să nu își mai dorească o relație cu Daniel Onoriu, specificând doar că divorțul se va produce în mod inevitabil și că sunt deja separați de ceva vreme.

„Nu vreau să comentez nimic din spusele lui Daniel, eu sunt un om decent, nu sunt persoană publica, nu vreau sa apar nicăieri cu nimic, este adevărat că ne-am despărțit, iar din partea mea nu mai e nici o cale de a mai fi împreună(...) Da, este adevărat (n.r. nu mai locuiesc împreună)”, a spus Isabela Onoriu, conform Spynews.