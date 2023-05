"Procurorul poate propune o arestare preventivă". Ce se întâmplă cu șoferul de TIR care l-a ucis pe băiețelul de 3 ani din Lețcani dacă se dovedește că a fugit din țară | EXCLUSIV

In articol:

Accidentul din Lețcani a îndoliat o țară întreagă.

Un băiețel de numai trei ani a murit, după ce a fost lovit de un TIR. Șoferul mașinii trebuia să meargă la audieri, însă bărbatul ar fi de negăsit de câteva zile. Surse apropiate acestuia au declarat, pentru presa locală, că ar fi putut pleca în străinătate cu vreo cursă, însă nimeni nu știe nimic de el.

În dimineața zilei de 19 aprilie, Luca a fost ucis pe trecerea de pietoni, după ce a fost lovit de un TIR. Șoferul mașinii a declarat în presa locală că nu l-a văzut pe băiețel, însă micuțul traversa strada împreună cu tatăl său și fratele mai mare.

În prezent însă cazul se pare că s-a complicat, după ce Alin Candrea, bărbatul care se afla la volanul mașinii ar fi dispărut din țară înainte de audieri, scrie BZI. Totodată, contactat pentru o reacție, șoferul avea telefonul închis, după cum mai precizează sursa citată.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu avocatul Adrian Cuculis, pentru a afla ce riscă șoferul TIR-ului dacă a încercat să se sustragă din anchetă.

Ce riscă șoferul de TIR care l-a ucis pe Lețcani dacă se dovedește că a plecat din țară

În astfel de cazuri, avocații sunt de părere că autoritățile ar trebui să impună o serie de măsuri preventive, mai ales dacă se ia în discuție faptul că persoana ar fi putut dispărea.

Pe de altă parte, în astfel de situații, chiar și avocatul Adrian Cuculis spune că autoritățile nu iau în calcul de la început măsura controlului judiciar.

În cazul în care însă, bărbatul nu se prezintă la audieri și este în continuare dispărut, procurorul de caz poate solicita inclusiv arestarea acestuia în lipsă.

"Din punctul meu de vedere, dacă aveam de-a face cu o persoană care prezenta un risc de a dispărea sigur că puteai să impui un control judiciar pentru că vorbim totuși de moartea unei persoane, mai ales că era vorba despre un copil.

Pe partea cealaltă, discutăm despre faptul că nu prea se iau asemenea măsuri când vine vorba despre accidente rutiere, respectiv acelea de a fi luate măsuri în sensul controlului judiciar. Dacă el chiar a dispărut și nu vine la solicitarea organului de urmărire penală, el poate să fie chiar arestat în lipsă", a explicat Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Accidentul mortal de la Lețcani [Sursa foto: Bzi.ro]

Ce-l așteaptă pe șoferul de TIR la revenirea în țară

În cazul în care se adeveresc cele spuse de martori pentru presa locală și bărbatul a fost plecat cu o cursă, practic în interes de serviciu, deplasarea fiind justificată, atunci nu se poate întâmpla nimic.

"Procurorul poate să ia măsura prin care să-l propună judecătorului chiar și cu o arestare preventivă. Dacă s-a întâmplat ca situația aceasta să fi fost una care să fie justificată, precum faptul că ar fi plecat în cursă, atunci probabil că nu se va întâmpla nimic.

Dar având în vedere că el a dispărut, este posibil să fie luată o măsură de genul acesta împotriva lui, dar asta dacă se va demonstra faptul că a dispărut pe bune", a mai adăugat Adrian Cuculis.

Accidentul mortal de la Lețcani

Șoferul de TIR de la Lețcani, primele declarații despre accident

La scurt timp după accident, șoferul de TIR a oferit și primele declarații cu privire la ce s-a întâmplat în ziua tragediei. Bărbatul susține că nu l-a văzut pe băiețel.

"Pur și simplu nu i-am văzut. Am acordat prioritate pietonului din dreapta, știam că în stânga nu este nimic și într-o fracțiune de secundă s-au băgat și n-am apucat să îi văd. Nici nu am cuvinte să mai povestesc. Încă sunt în șoc. De două zile nu pot să pun capul pe pernă și să mai adorm. Am doar acele scene în cap. Am fost și la Spitalul Municipal din Vatra Dornei, pentru că nu îmi mai revin.

Nu am vrut să se întâmple așa ceva. Sunt și eu tată. Am 3 copii, de 3, 5 și 7 ani. Cel mai mic este născut în aceeași perioadă cu cel din accident (n.r. – micuțul Luca). Nu vreau să învinovățesc pe altcineva, dar cred că a fost cumva și vina tatălui. Acolo e un unghi mort. În 16 ani, de când sunt șofer, este primul accident. Mereu sunt atent la drum și nu conduc cu viteză. Încă mi se pare ceva ireal", mărturisea, la mijlocul lunii aprilie, Alin Candrea pentru presa locală.

