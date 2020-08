Fotografie cu Daraban Timea Eniko

Daraban Timea Eniko s-a stins din viață din cauza infecției cu virusul provenit din China, deși nu suferea de nici o altă boală. Tânăra, de doar 25 de ani, era profesoară și era abia la început de drum.

Profesoară de 25 de ani s-a stins din viață

Femeia din Baia Mare a mers la spital în data de 15 august, iar, ulterior, a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus. La puțin timp după ce tânăra s-a internat în spital, starea ei de sănătate s-a agravat destul de tare, astfel aceasta a fost transferată de urgență pe secția de Terapie Intensivă. Mama fetei a postat un anunț pe Facebook, în care îi roagă atât pe cunoscuți, cât și pe necunoscuți, să meargă să doneze plasmă, pentru a-i putea salva viața fiicei ei.

În această dimineață, profesoară de doar 25 de ani a intrat în stop carido-respirator, iar cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a o mai putea salva. Deși nu avea vreo altă afecțiune, se pare că acest contact cu virusul Covid-19 i-a fost fatal.

Vestea că Timea a murit a venit ca un șoc pentru colegii ei de la Liceul Tehnologic "Alexiu Berinde" Seini. Aceștia au postat un mesaj emoționant pe contul de Facebook.

"O INIMĂ BUNĂ A ÎNCETAT SĂ MAI BATĂ..., UN SUFLET MARE S-A RIDICAT AZI LA CER!"

Profund îndurerați am aflat de moartea colegei noastre, DARABAN TIMEA ENIKŐ, care a plecat mult prea devreme dintre noi, la doar 25 de ani, lăsând în urma ei numai tristețe și durere!

A fost un om minunat și va rămâne mereu în sufletele noastre! ÎNGERII SĂ VEGHEZE DRUMUL TĂU LIN CĂTRE CERURI! DUMNEZEU S-O IERTE ȘI S-O ODIHNEASCĂ! CONDOLEANȚE FAMILIEI ÎNDURERATE! Colectivul cadrelor didactice al L.T.A ,,Alexiu Berinde Seini", se arată în mesajul postat pe Facebook.