Profețiile lui Carmen Harra despre conflictul de lângă România: „Situația este foarte complicată”. Clarvăzătoarea spune că Rusia va ataca Ucraina

Cunoscuta clarvăzătoare a venit cu o serie de profeții sumbre legate de conflictul de lângă România, respectiv acela dintre Rusia și Ucraina. În acest fel, pentru a-i liniști într-un fel sau altul pe români, Carmen Harra a explicat pe îndelete ce este posibil să se întâmple în viitorul apropiat.

Carmen Harra: „Este un plan vechi la care Putin nu o să renunțe”

Potrivit spuselor lui Carmen Harra, ceea ce va avea să se întâmple este, de fapt, un plan mai vechi pe care Putin îl are de mult timp. Mai mult decât atât, clarvăzătoarea a mai spus că președintele Rusiei nu va renunța sub nicio formă la planul său. Cu toate acestea, vedeta, cunoscută ca psiholog și clarvăzătoare, a mai explicat că Putin va plăti chiar cu președenția lui, asta pentru că planul său va lua o întorsătură destul de serioasă și gravă.

”Situația este foarte complicată și o să se complice mai mult. Rusia va ataca Ucraina. Este un plan vechi la care Putin nu o să renunțe și-l va pune în aplicare. Însă o să-l coste capul lui. O să plătească cu președinția pentru această escapadă a lui, care o să se desfășoare foarte urât și o să ia niște proporții foarte urâte.”, a declarat Carmen Harra în cadrul unei emisiuni TV.

Clarvăzătoarea spune că 2022 va fi un an al răsturnărilor politice

De asemenea, în cadrul aceleiași emisiuni TV, Carmen Harra a mai adăugat că anul 2022 va fi un al răsturnărilor politice. Totodată, în cazul conflictului dintre Rusia și Ucraina, celebra clarvăzătoare a mai spus că și alte țări se vor implica în această ”nenorocire”.

Carmen Harra a explicat că, de fapt, ceea ce urmează să vină ar fi ”prima bătălie reală după Al Doilea Război Mondial”,

Biden nu are însă puterea politică pe care ar fi trebuit să o aibă, să intervină să pună punct la așa ceva. Și Putin știe că Biden este foarte slab și profită de slăbiciunea lui. De fapt, Biden este foarte contestat în America și va continua să fie contestat și nu știu ce se va întâmpla cu el… Eu am spus de anul trecut că 2022 este un an al răsturnărilor politice. Și ce vom vedea sunt răsturnări politice în SUA, în Rusia, în Franța… De fapt și alte țări se vor implica în această nenorocire care începe în bătălia dintre Rusia intrând în Ucraina. Implicațiile politice sunt foarte grave și foarte urâte. Este prima bătălie reală după al Doilea Război Mondial. După 60 de ani, ne întoarcem înapoi, influențele planetare vin din nou să ne arate repetarea unor karme anterioare.”, a declarat Carmen Harra în cadrul unei emisiuni TV.

