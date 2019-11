Promo Puterea Dragostei 25 noiembrie.

Marius și Andreea Oprică s-au certat, după ce el a povestit o conversație pe care ar fi avut-o cu ea.

Marius: Mi-ai zis „Bă, îmi pare rău că m-am luat de Jador, de Livian și aș vrea să îndrept situația”

Andreea: Băi Marius, nu-mi băga vorbe în gură! Nu m-am luat eu, în primul rând! Am fost atacată și am atacat la rândul meu.

Marius: Discuția asta nu a avut loc între noi? Sunt eu...?

După ce s-a certat cu Marius, Andreea Oprică de la Puterea Dragostei a fost protagonista unui schimb acid de replici cu Livian.

Livian: Tu fată, vezi că te-au dus băieții de la cluburi și... să nu continui...

Andreea: Hai spune, mă, că eu sunt asumată! Vrei să te mint? Spune! Ce băieți de la cluburi?

Livian: Ce cauți aici? Cine are încredere în tine? Ești o depravată! Ți-ai lăsat bărbatul ca să vii aici să vadă o țară întreagă că ești transsexual să-ți crească tariful

Andreea: Băi! S-a găsit un fătălău care a luat-o pe asta pe care au luat-o toți la rând pe aici prin emisiune

Andreea nu s-a oprit aici, ci a intrat în conflict și cu Ricardo.

Andreea: Dacă tot te-ai băgat în seamă cu mine, Ricardo, uite o să îi spun lui Deea că te-ai dat la mine pe WhatsApp.

Ricardo (ironic): Ooo, nu îi spune, nu îi spune!

Puterea Dragostei: Ce se întâmplă între Ella și Iancu

Iancu: Ce faci, Ella? Mă mai iubești?

Ella: Nu, dar nici nu te-am iubit.

Manuela: Să iubești două femei, să nu știi pe care o vrei. Ella ar veni mama la copii și Denisa, pofta inimii.

Iancu: Ella, tu știi bine că ai fost pe primul loc cândva la mine. După aia, te-ai jucat cu mine, m-am jucat și eu cu tine.

Iancu: Am impresia că tu glumești mai tare cu mine decât cu Marius, Manuela, asta-i rău.

Manuela: Nu mai tare decât glumește Ella cu tine! Uuuu

Ella: E ok, am înțeles, v-ați dat opinia.

Puterea Dragostei: Un nou concurent a intrat în emisiune

Cătălin este noul concurent de la Puterea Dragostei. Andreea Oprică a fost plăcut impresionată când l-a văzut coborând pe scări.

Manuela: Cu ce gânduri ei venit pe la noi?

Cătălin: Am venit să vă cunosc.



Manuela: Care pe care? Ai vreuna anume pentru care ai intrat?

Cătălin: Da, cineva îmi place.

Cătălin a luat-o la dans pe Deea. Tânăra zâmbea în brațele lui, iar Ricardo nu părea deloc încântat de postura în care se afla.

Puterea Dragostei: Andreea a izbucnit în lacrimi

Andreea s-a certat din nou cu Livian. De data aceasta, concurenta a plâns de față cu Andreea Mantea.

Andreea: Tu nu știi trecutul meu și tu vii cu acuzații și mă judeci că am vârsta de 31 de ani. Să-ți ajute Dumnezeu și să ajungi și tu la vârsta mea și să dea Dumnezeu să nu faci nici tu copil, la vârsta asta pe care o am eu! Uite așa!

Livian: Doamna Andreea, suntem în șatră să ne blestemăm între noi?



Andreea Mantea: Vreau să încetați pentru că suntți copii și nu știți despre ce vorbiți! Opriți-vă aici!

Livian: Tipul de femei care face un copil cu un bărbat numai ca să îi plătească bărbatul pensie alimentară să tragi bani de pe el! Tipul ăsta de femeie ești tu!

Andreea Mantea: Livian, să nu-ți pară rău! Oprește-te! Opriți-vă, vă rog din tot sufletul meu!

Andreea Mantea: Să știi că Denisa o să se întoarcă!Iancu: Probabil că o să fiu eu plecat atunci.