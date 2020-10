Propolis: un produs minune si beneficiile sale extraordinare pentru organism !

Propolis-Minunea naturii

Cu totii am consumat, macar odata propolis sau produse pe baza de propolis. Ce stim? Stim ca este un produs apicol si cam atat. Insa, pentru a intelege mai bine minunea pe care o reprezinta propolisul, ar trebui sa cunoastem detalii despre ce este cu adevarat, ce contine in compozitia sa si cate beneficii aduce organismului uman.

Ce este propolisul?

Propolisul este un amestec natural, cu o textura rasinoasa am putea spune, produs de albine din elemente colectate din diverse plante si muguri. Datorita consistentei sale ceroase, albinele folosesc propolis in constructia si repararea stupilor. Astfel, vor avea o etanseitate a fisurilor din peretii stupului si vor putea sa netezeasca peretii interni. In plus, propolisul poate folosi si ca o bariera de protectie impotriva invadatorilor externi, fie ca vorbim de vietuitoare sau de fenomene meteo.

Ce face propolisul?

Se stie ca propolisul are extraordinare proprietati antimicrobiene. Aceste proprietati pot fi folositoare cand suntem raciti, in special cand vorbim de infectii ale cailor respiratorii superioare, raceli obisnuite si chiar cand exista simptome asemanatoare gripei. De asemenea, propolisul este excelent in vindecarea ranilor, tratamentul arsurilor, acnee, herpes simplex si genital sau neurodermatita. Propolisul are o popularitate extraordinara in toate coluturile lumi, si asta nu este o noutate.

Citeste si: Rafaela de la „Puterea Dragostei”, bătută de fostul iubit! Ce decizie a luat fosta concurentă? - evz.ro

Citeste si: Carantină totală în România? Ce spune Raed Arafat - bzi.ro

Propolisul, la fel ca si mierea si alte produse apicole, ofera foarte multe beneficii sanatatii umane. Inca din cele mai vechi timpuri, propolisul a fost folosit pe scara larga, in special de vraci si, mai tarziu, de medici, pentru a trata mai multe boli. De exemplu, Egiptenii au folosit propolisul pentru a-si imbalsama mumiile, deoarece cunosteau foarte bine proprietatile sale antiputrefactie. Mergand pe continentul American, incasii foloseau propolisul ca agent antipiretic. Medicii greci si romani l-au folosit ca dezinfectant pentru gura si ca produs antiseptic si vindecator in tratamentul ranilor. Propolisul a devenit medicament oficial in Anglia secolului al XVII-lea. Datorita proprietatilor antibacteriene, propolisul a devenit foarte popular intre secolele XVII si XX in intreaga Europa. La sfarsitul secolului al XIX-lea, propolisul a fost folosit foarte des, datorita proprietatilor sale de vindecare, iar in cel de-al doilea razboi mondial a fost folosit in mai multe clinici rusesti pentru a trata tuberculoza. Propolisul s-a dovedit a fi excelent si in tratarea ranilor si arsurilor, durerilor in gat si ulcerului stomacal.

In zilele noastre, propolisul este un remediu natural prezent in multe magazine de produse naturiste sub diferite forme. Este, de asemenea, utilizat in produse cosmetice sau ca medicina alternativa populara pentru tratarea diferitelor boli, folosit individual sau ca adjuvant. Vei gasi propolis sau alte produse ce contin propolis la minuneanaturii.ro. Datorita proprietatilor sale antimicrobiene, antivirale si antioxidante, este utilizat pe scara larga la oameni, si chiar si pentru animale.

Care sunt caracteristicile fizice ale propolisului?

Propolisul este dur si casant cand este uscat si devine moale, flexibil, gumos si foarte lipicios atunci cand este incalzit. Are un miros caracteristic, extrem de placut. Propolisul are diferite culori, care pot varia de la galben-verzui la rosu si pana la maro inchis, in functie de sursa de unde s-a facut colecta, dar si de vechimea acestuia.

Propolisul este un amestec complex. In general, propolisul brut este compus din aproximativ 50% rasina, 30% ceruri, 10% uleiuri esentiale, 5% polen si 5% din diferiti compusi organici. Oamenii de stiinta au descoperit peste 300 de compusi in propolis. Compusii insa, ca si proportiile diferitelor substante prezente in propolis, depind de locul si timpul in care acesta a fost colectat.

Beneficii pentru sanatate

Cercetarile preliminare sugereaza ca aplicarea topica a propolisului poate ajuta la vindecarea ranilor, asa cum am mentionat mai sus. Oamenii de stiinta au descoperit ca extractele de propolis au efecte benefice in combaterea virusului care provoaca herpes simplex de tip 1. Aplicarea unui unguent pe baza de propolis poate ajuta la tratarea ranilor legate de herpes, inclusiv herpesul genital.

Propolisul poate ajuta si atunci cand vorbim despre vindecarea arsurilor minore. Cercetatorii au comparat efectele unei creme de piele pe baza de propolis cu cele ale sulfadiazinei de argint, un medicament utilizat in mod obisnuit in tratamentul arsurilor de gradul II si III, la pacientii cu arsuri de gradul II. Rezultatul a fost ca propolisul si sulfadiazina de argint au fost la fel de eficiente in tratamentul arsurilor. Mai mult, propolisul pare sa ofere beneficii antiinflamatorii mai mari decat sulfadiazina de argint.

Propolisul poate ajuta la tratarea tulburarilor gastro-intestinale, incluzand colita ulcerativa, cancerele gastro-intestinale si ulcerele. S-a demonstrat ca componentele din propolis elimina in mod eficient agentii patogeni, inclusiv Helicobacter pylori. Desi acest lucru este in faza de cercetare, consumul de propolis nu poate fii daunator in astfel de cazuri.

Propolisul poate ajuta la combaterea cariilor. Oamenii de stiinta au descoperit ca compusii gasiti in propolis au ajutat la inhibarea dezvoltarii Streptococcus mutans, o bacterie ce se regasete in cavitatea orala cunoscuta pentru faptul ca contribuie la dezvoltarea cariilor.

Exista efecte adverse?

Daca cineva este alergic la orice produs apicol, ar trebui sa evite consumul de propolis sau, inainte de a consuma, ar trebui sa intrebe medicul.

Dupa cum vedem, propolisul este, cu adevarat o minune a naturii. Cu totii, copii si adulti, ar trebui sa foloseasca propolis sau produse ce contin propolis in viata de zi cu zi. Fie ca folosim propolis in starea lui naturala, incorporat in capsule sau chiar unguente sau creme, acest produs ne poate oferi numai beneficii. Daca esti curios, incearca produsele de la minuneanaturii.ro, produse naturale, eficiente si de calitate. Vei gasi atat produse apicole, precum propolisul despre care am discutat, cat si alte extracte, tincturi sau unguente din diverse plante, ce sunt de mare ajutor in diverse afectiuni sau pentru a ne pastra sanatatea.