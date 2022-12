Provocare WOWbiz, fără limte! Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, la testul prieteniei adevărate! Cât de bine se cunosc faimoasele influencerițe? | EXCLUSIV

In articol:

WOWbiz a lansat o provocare inedită, menită să descopere dacă Alina Ceușan și Carmen Grebenișan sunt prietene adevărate, așa cum susțin ele.

Cât de bine se cunosc Alina Ceușan și Carmen Grebenișan?

După câteva întrebări am aflat răspunsul. Oare au trecut testul prieteniei? Iată rezultatul.

Alina Ceușan și Carmen Grebenișan sunt prietene de-o viață și mereu au apariții care îți fură privirile. Nu a existat dată să nu vorbească frumos una despre cealaltă, așa că WOWbiz le-a pus față în față, la un joc inedit. Reporterul nostru le-a adresat întrebări la care trebuiau să răspundă în același timp, iar dacă răspunsurile coincideau, înseamnă că prietenia lor e reală. Astfel, am aflat cât de bine se cunosc cele două influencerițe.

"Reporter WOWbiz: Ce vreți să găsiți sub brad? Cadou sau plic cu bani?



Alina și Carmen: Cadou

Reporter WOWbiz: Căsătorie sau concubinaj?

Alina și Carmen: Căsătorie?

Reporter WOWbiz: Vacanță sau stat acasă în pat?

Alina: Vacanță! Hai că mergem în Maldive, undeva fain.

Carmen: Eu sunt sărac și îmi place să stau în pat.

Alina: E fain și în pat, dar eu vreau vacanță!

Carmen: La mine e 50-50. e vacanță, dar câteodată vacanța e și în pat. E foarte bine săî fiu în pat și în pat și să nu lucrez cu nimeni. Eu mai am momente dinastea.

Alina: Eu merg în multe locuri.

Carmen: Și eu, dar uite îmi place să stau în pat o săptămână.", a fost conversația din cadrul joculețului de cunoașetere.

Cât câștigă Alina Ceușan din firmele pe care le deține

Influencerița este proprietara mai multor firme de haine care îi aduc annual o sumă mare de bani. Anul trecut, aceasta a încasat 1.929.718, echivalentul la aproximativ 390.000 de euro. Venitul cel mai mare a fost de 718.260 de lei, pentru una din firme. Anul acesta, vedeta a dezvăluit că se așteaptă la venituri la fel de mari ca și în anul precedent, deoarece afacerea este în creștere.

„Business-ul merge bine, suntem în creștere, ceea ce mă bucură. Suntem acolo zi de zi. Muncim și nicio zi nu este ușoară, însă, finalul de an vine cu foarte multe satisfacții. Eu mă ocup de direcția artistică”, a declarat în urmă cu ceva timp Alina Ceușan, pentru o publicație online.

Carmen Grebenișan, declarație de dragoste pentru prietena ei cea mai bună, Alina Ceușan

Alina Ceușan și Carmen Grebenișan nu s-au certat niciodată, însă timpul a devenit din ce în ce mai scurt iar prioritățile s-au schimbat, așa că cele două nu au mai apucat să petreacă prea mult timp împreună. Recent însă, acestea au pornit împreună într-o escapadă la Roma, unde au avut parte de clipe minunate și au putut să-și reamintească cât de bine se distrau odinioară. După atâtea amintiri, Carmen a profitat de ocazie și i-a scris un mesaj mai mult decât emoționant Alinei, chiar pe Instagram.

„For my A.

Hey Alina, vreau sa îți spun câteva lucruri, cred ca mi-e mai ușor in scris. Chiar daca excursia noastră din Roma a fost total neprevazuta, sa știi ca a contat mult pentru mine. A contat enorm ca ai fost acolo când am avut nevoie de tine, fără sa te gândești prea mult. Am ajuns la nivelul la care ne cunoaștem atât de bine, încât nu ne mai zicem prea multe pentru ca nici nu mai e nevoie, noi știm deja. Dar azi vreau sa îți zic câteva lucruri pe care cred ca nu ți le-am mai spus de mult timp. Vreau sa îți zic ca te iubesc si ca mi-a fost dor de tine si de noi, ca prietene, si mai vreau sa îți zic ca apreciez enorm omul care ai fost si cel care ai devenit, cu bune si cu rele, cu tot ceea ce ești si ce faci, încă de dinainte sa fi. Faci foarte multe lucruri bune si sa știi ca ești un om incredibil de puternic si cald, in același timp. Ma bucur mult ca viata a făcut cumva si ne-a adus împreună, chiar daca suntem acum departe una de cealaltă. Simt ca energia noastră va rămâne mereu in contact pentru ca e unul din cele mai reale lucruri din jurul nostru si sa știi ca eu te consider familie. Iar asta nu se va schimba niciodată, indiferent de fluctuațiile vieții noastre.

Love, C.”, a fost mesajul pe care i l-a transmis Carmen prietenei sale.

