„Publicul nu mă va mai aplauda” Mioara Velicu se pregătește pentru retragerea de pe scenă! Ce a spus cântăreața despre momentul în care își va încheia cariera

Mioara Velicu este o celebră interpretă de muzică populară din țara noastră, în vârstă de 78 de ani. Cântăreața a sărbătorit anul acesta 50 de ani de carieră în care și-a încântat fanii cu vocea și cu piesele sale. De-a lungul anilor petrecuți pe scenă, Mioara Velicu a devenit una dintre cele mai apreciate și solicitate cântărețe de muzică populară.

Vedeta a strâns mii de persoane care îi ascultă muzica și care merg cu drag să o întâlnească la spectacolele sale.

După jumătate de secol în care și-a dedicat viața publicului ei, Mioara Velicu a vorbit pentru prima dată despre încheierea carierei sale. Interpreta de muzică populară a declarat că se pregătește pentru momentul în care se va retrage de pe scenă, însă a mărturisit că are o teamă legată de clipa în care nu va mai putea cânta. Vedeta se teme că, la un moment dat, își va pierde vocea și, de asemenea, o sperie gândul că publicul va înceta să o mai aplaude cândva, iar atunci va fi nevoită să se retragă din industria muzicală.

„Cea mai mare frică a mea este să nu îmi pierd vocea! În momentul în care voi vedea că, chiar dacă îmi merge vocea și mă pot prezenta pe scenă, dar când voi vedea că publicul nu mă va mai aplauda, atunci va fi foarte dureros. Îmi e groază de acel moment, așadar m-am pregătit să mă retrag frumos. Eu aș vrea să mai dureze până atunci. Sper să fiu la fel de prezentă pe scenă!”, a declarat Mioara Velicu pentru Playtech.ro.

Mioara Velicu a vorbit despre momentul retragerii sale din industria muzicală [Sursa foto: Facebook]

Complexul cu care se confruntă Mioara Velicu

Deși are o carieră de succes și se bucură de aprecierea numeroșilor fani ai săi, Mioara Velicu are o nemulțumire legată de aspectul ei fizic. Cântăreața de muzică populară a dezvăluit că nu s-a considerat niciodată frumoasă și, deși se menține într-o formă fizică de invidiat la cei 78 de ani, artista este complexată de unele trăsături ale sale.

Totuși, Mioara Velicu încearcă să nu se gândească prea mult la aceste aspecte și își concentrează atenția asupra publicului, care o îndrăgește pentru talentul ei artistic.

„Nu m-am considerat niciodată frumoasă și de fiecare dată am complexe. Fiecare om, la vârsta asta, nu poate să arate extraordinar de bine. Aș arăta doar dacă m-aș tuna. Foarte bine că vedetele își fac fel de fel de îmbunătățiri, pentru că se prezintă pe scenă și lumea trebuie să te vadă, să fii frumos. Nimeni nu vrea să te vadă cocârjit de spate, trebuie să ai o prezență scenică extraordinară. Eu am de toate, am sănătate, am concerte, dar am și riduri, pentru că asta e viața. Ce să fac? Dacă lumea mă place așa, de ce nu m-aș prezenta așa?”, a mai spus Mioara Velicu.