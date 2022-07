Pupitrul știrilor o ține departe de vacanță, dar Cristina Dorobanțu tot va "fugi" în locul dorit vara aceasta: "Despre iubire este vorba în fiecare poveste" | EXCLUSIV

In articol:

Cristina Dorobanțu este una dintre vedetele Kanal D, care a reușit să se facă plăcută imediat în rândul publicului român. Eleganța, finețea, sinceritatea, transparența și carisma au propulsat-o rapid într-o carieră de succes în televiziune. Cristina Dorobanțu și-a văzut visul cu ochii atunci când a devenit prezentatoarea Știrilor Kanal D.

Cristina Dorobanțu alege: știri și divertisment

Cristina Dorobanțu nu s-a ferit și, într-un interviu exclusiv, ne-a spus cum se simte în calitate de prezentatoare a Știrilor Kanal D.

"Viața la știri e extraordinară, am ajuns în punctul în care am visat dintotdeauna, am pornit la drum cu gândul că într-o bună zi voi fi aici și iată că am ajuns. Acum mă uit către cer și doar mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce trăiesc zi de zi.", a declarat Cristina Dorobanțu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cristina Dorobanțu a fost întrebată și despre adevărata ei pasiune, știrile sau divertismentul, ea prezentând în trecut și un reality show. Vedeta a ales fără ezitare.

"Mă adaptez în funcție de situație, dar trebuie să recunosc faptul că mi-am dorit atât de mult să ajung aici, încât nu pot să văd altceva, deși mi s-a spus foarte des că mă potrivesc mai mult pe divertisment, pe reality, simt că aici este locul meu și nu mi-aș mai dori să plec vreodată." , a mai spus Cristina Dorobanțu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cristina Dorobanțu pleacă în Franța

Cristina Dorobanțu are un program încărcat, având în vedre că este prezentatoarea Știrilor Kanal D, de dimineață, însă există o destinație pe care și-a promis să nu o rateze vara aceasta. Este vorba despre Franța, țara iubirii, așa cum este cunoscută. Iată ce ne-a declarat frumoasa Cristina Dorobanțu.

"Știți deja că eu muncesc în weekend, prin urmare e greuț să plec, dar cu siguranță voi avea și eu câteva zile se concediu și atunci când voi pleca, veți vedea pe rețelele mele de socializare. Nu visez la o locație anume, cu siguranță voi merge în Franța vara aceasta, țara iubirii, căci despre iubire este vorba în fiecare poveste.", a mărturisit Cristina Dorobanțu, în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.