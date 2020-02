Puterea dragostei 01 februarie. Ligi și Jador, sărut în emisiune! Ella părăsește emisiunea în lacrimi: " />

Puterea dragostei 01 februarie. Andreea Pirui îi atacă pe băieți

Andreea Pirui îi atacă pe băieți, după ce a observat, pe holuri, că între ei se duce o luptă pentru inima lui Ligi.

Andreea Pirui: Ai plâns?

Turcu: După tine!

Pirui: După Ligi, era bătălie la cantină, care să fie cu Ligi.

Jador: Încă mai aștept. Până fac eu pași, Ligi se mărită și face și copii.

Puterea dragostei 01 februarie. Jador încearcă să o convingă pe Ligi că o place cu adevărat.

Jador: Eu știu că tu nu mă crezi, dar eu jur că mi-e drag de tine. Nu știu dacă te merit de nevastă.

Citeste si: Jador de la Puterea dragostei, speriat de coronavirus! "A ajuns în toată lumea. M-am speriat, jur"

Citeste si: Livian de la Puterea Dragostei, afirmații fierbinți în public: „Mergem să ne dăm trupul unul altuia!”

Citeste si: Livian de la Puterea Dragostei a confirmat că s-a văzut cu fosta iubită. Bianca a rămas mască când a auzit: „Mă crezi proastă?”

Un gest copilăresc făcut de Jador a pornit un adevărat război în casa Puterea dragostei. Concurentul a mers în casa fetelor, la Ligi, iar concurenta s-a apropiat de el și s-au pupat pe buze.

Mariana a avut o criză de gelozie, în timp ce Ella privea totul cu lacrimi în ochi.

Mariana: Pe mine nu mă cumperi cu bani, măi.

Pirui: Te-a văzut că te-ai pupat cu Ligi. Eu cred că tu mai suferi puțin după el, de doare puțin. Tu poți fi reală și să spui că suferi.

Ella: Poate tu te hrănești din suferința mea.

Puterea dragostei 01 februarie. Ella a părăsit casa plângând, hotorâtă să plece din emisiune

Bianca: Jador, a plecat Ella plângând. Și-a făcut bagajul și a plecat.

Jador: Imaginea asta pe care mi-a făcut-o ea, că a, relație acasă, m-a afectat foarte mult.

Bianca: Dar tu vrei să pleci, că n-am înțeles.

Puterea dragostei 01 februarie. Ligi a început să plângă când a realizat ce a făcut

Ligi a realizat că un joc copilăresc a îndurerat mai multe fete și a început și ea să plângă.

Purui: De ce plângi? Te simți prost? Nu ai de ce.

Ligi: Sunt niște chestii care nu se fac, chiar nu se fac.

Puterea dragostei 01 februarie. Ella îl ceartă pe Jador în culise

Ella și Jador au o discuție în culise, iar concurenta îl ceartă pe cel la care ține atât de mult.

Ella: Mergi și vorbește. Ți-e milă? Nu trebuie să-mi plângă nimeni de milă.

Puterea dragostei 01 februarie. Oprică o atacă pe Ella

Oprică nu crede în sinceritatea Ellei și o atacă în continuare.

Oprică: Vorbește cu bărbați la telefon.

Ella: Îmi dai tu să mănânc? Care e problema că vorbesc eu la telefon?

Citeste si: Andreea Pirui, gafă uriașă la Puterea dragostei! Cum s-a făcut concurenta de râs

Puterea dragostei 01 februarie. Philip o consolează pe Ella

Philip o consolează pe Ella și o apără în fața concurenților pe care-i acuză de falsitate.

Ella: O să plec acasă. Nu mai pot. Nu tip la nimeni, nu am jignit pe nimeni, doar am iubit în emisiunea asta.

Philip: Am fost să văd ce face Ella, nu mai râdeți, nu mai râdeți, că Jador stă și ascultă ce vorbiți voi. Mai bine stăteam într-un loc singur decât aici, sunt foarte mulți oameni falși aici.

Andreea Mantea: Ella, vreau să fii puternică. Să-ți propui niște lucruri dacă tot ai venit aici, nu ați fost căsătoriți, nu vă leagă ceva foarte puternic.