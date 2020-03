Puterea dragostei 08 martie. Andreea Mantea a făcut un anunț controversat în legătură cu Marea Finală kalooga_36441" >

Puterea dragostei 08 martie. Concurenții și telespectatorii au parte de o surpriză de 8 martie

Puterea dragostei 08 martie. Livian citește anunțul lăsat de echipa Puterea dragostei: Pe aripi de primăvară, o veste încet coboară și aduce încetișor strategii de viitor. Astăzi aveți cu toții parte de o surpriză de proporții. Pentru unii este o surpriză plăcută, pentru alții nu. Cine se bucură și cine plânge?

Puterea dragostei 08 martie. Andreea Mantea face un anunț neașteptat legat de Marea Finală

Andreea Mantea: Poate că astăzi este finala și ne luam "la revedere". Cine dorește să plece acasă? Turcu?

Roxana: Eu da.

Andreea Mantea: Vreți amândoi?

Roxana: Separat?

Andreea Mantea: Separat? De ce?

Roxana: Eu pe drumul meu și el pe al lui.

Andreea Mantea: Ți-e teamă să nu-i aducem fata pe care și-o dorește aici în casă.

Roxana: Daaa... Eu vreau să plec.

Puterea dragostei 08 martie. Oprică îl ia la rost pe Livian

Andreea Oprică: Dacă ea pleacă în seara asta, pleci și tu?

Livian: Dacă nu ai fost atentă, m-a întrebat și doamna Andreea ieri: Dacă pleacă Bianca, te descalifici și tu? Iar eu am zis că nu.

Puterea dragostei 08 martie. Roxana a observat o apropiere suspectă între Bianca și Turcu

Andreea Mantea: De ce te-a deranjat atât de tare faptul că Turcu s-a pus lângă Bianca?

Roxana: Pentru că este o falsă și pentru că nu o mai suport. De asta nu o mai suport.

Puterea dragostei 08 martie. Ligi îi aduce acuzații grave lui Philip

Andreea Mantea: Ce spuneai despre caracterul lui Philip?

Ligi: Că e zero. La ce a făcut, mi-a demonstrat că este zero.

Philip: Am stat și am vorbit cu ea. Nu mai eram împreună și fac ce vreau.

Puterea dragostei 08 martie. Roxana și Cătălin, mesaje suspecte

Roxana este acuzată că s-a îndrăgostit de Cătălin și că vorbește cu el prin mesaje. Reacția lui Turcu este una dură.

Turcu: Ea spune că mă iubește, dar ea nu m-a iubit niciodată pe mine. Ea a vrut să pară ce nu este, însă se vede că are ceva cu el. Ei oricum îi place să umble cu mai mulți bărbați.

Roxana:Astăzi, noi suntem despărțiți și am vorbit cu el.

Turcu: Deci ai așteptat să ne despărțim și l-ai căutat în prima zi.

Roxana: Bă, explică ce am vorbit. Că asta e....

Turcu a aruncat cu telefonul în Roxana, fiind foarte aproape să o lovească.

Livian: Materialul asta, din punctul meu de vedere, este dovada clară că e ceva între. Roxana nu poate face pasul pentru că nu are siguranță din partea lui Cătălin. Îl las pe Turcu, dar el vrea ceva serios cu mine?

Puterea dragostei 08 martie. Andreea Mantea a anunțat modalitatea de vot din această gală

Andreea Mantea: Fetele vor vota astăzi o fată, iar băieții un băiat.