In articol:

Alexandra pare să fie mărul discordiei în casa Puterea dragostei. De când a început sezonul 3 al emisiunii, aceasta s-a certat cu aproape toți băieții din casă, după ce a fost acuzată de falsitate și au spus despre ea faptul că joacă teatru de la bun început. Rămâne de văzut dacă băieții au dreptate sau nu.

Puterea dragostei 1 august: David, acuzat de restul băieților că se dă bine pe lângă fete pentru a fi votat

Prima nominalizare a favoriților a venit, iar în casă se încing spiritele și fiecare își dorește să fie protejat în gală. Astfel, un gest frumos pe care David îl are față de fete chiar în ziua favoriților, îi aduce acestuia antipatii din partea colegilor, care susțin că a recurs la asta pentru a da bine în ochii concurentelor.

David: Fetelor, băieții mă acuză că v-am dat flori acum, că e ziua favoriților și zic că am făcut asta ca să mă votați.

Alexandra: Dar care e faza cu ziua favoriților?

Puterea dragostei 1 august: David o acuză pe Mariana că încearcă să pară superioară. Replica concurentei îi lasă pe toți mască

David: Ea se dă aici ca și cum ar fi o femeie top

Mariana: Am venit eu și ți-am zis că sunt top? Dacă așa sunt eu ca persoană, ce ai vrea? Să vin în fața ta și să fiu un mielușel? Dacă ăsta e caracterul meu, eu asta sunt

Citeste si: Cristian, fratele Biancăi de la Puterea dragostei, are iubită în România? Informații bombă: „Fata cu care...”

Citeste si: S-A AFLAT ABIA ACUM! Ella a primit un mesaj secret de la Iancu înainte de finala Puterea dragostei!Ce i-a spus bărbatul cu doar câteva ore înainte de a concura pentru marele trofeu! EXCLUSIV

Citeste si: Mărturii incredibile! Cazul fetiței, care a dispărut dintr-o cameră de hotel în 2007, revine! Unde ar fi fost văzută Madeleine McCann

David: Nu, dar tu o dai ca și cum ai fi la un alt nivel

Mariana: Părerea mea este că Paul este 60% femeie, 40% bărbat.

Puterea dragostei 1 august: Alexandra nu îl mai vrea pe Mihai. Să fie asta decizia definitivă?

Cristian: Mihai...Îl vreau, nu îl vreau, iar îl vreau. Zici de el, dar și tu ești la fel

Alexandra: Vezi că vorbești aiurea. Am spus că nu îl vreau. Când am spus că nu îl vreau, așa am rămas. Eu nu m-am schimbat. Nu îl mai vreau

Alexandra: Nu îmi spunea mie să tac că eu nu tac la comandă

Cristian: Păi lasă-mă atunci în pace

Alexandra: Păi frate, m-ai acuzat pe nedrept.

În ceea ce privește cuplul format din Mona și George, aceștia decid să nu se implice în scandalurile din casă și să profite de un moment romantic în doi.