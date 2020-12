Puterea Dragostei, 15 decembrie. Mădălina și Mariana, scandal de zile mari cu Alexandra: ”Dacă eram mamă ca tine...”

Marinescu, pus la zid

Cristian Marinescu: Da, am vorbit de Mariana. Da, am vorbit de Aya. Mai mult decât atât, mi-am ceut și scuze. Altceva nu am ce să fac.

Mariana: Te-ai găsit să vorbești tocmai cu Rareș? Din ce cauză, că știai că era eliminat și după aia nu poate să mai vorbească nimeni?

Puterea Dragostei, 15 decembrie[Sursa foto: Captură KANAL D]

Marinescu, către George: Pot spune, George, că te-am redus la tăcere. Mătălina, prin ce-am făcut acum, am demonstrat că l-am redus pe George la tăcere.

Mădălina: Nu, prin ce-ai făcut acum ți-ai luat pauză de cinci minute. Poți să ieși la cafea afară.

Mădălina și Alexandra, scandal de zile mari

Alexandra: Mădălina, tu te-ai făcut ceea ce nu ești. Asta este diferența.

Mădălina: O să-ți cadă fața, ascultă la mine.

Alexandra: Mi-a căzut săptămâna trecută, când am venit nemachiată.

Alexandra: Dacă sar la cineva la bătaie și reușesc să bat pe cineva până la urmă , voi pleca.

Mariana se implică în scandalul dintre cele două

Mariana: Eu când merg, în fața mea, sunt flori și eu calc pe ele.

Alexandra, ironică: Iar eu sunt o divă, care mă prefac. Calc pe petalele de flori, dar eu nici nu știu ce înseamnă cuvântul ”divă”.

Mădălina: Dacă eram mamă ca tine, uite așa mă ridicam și plecam acasă. Mă jur, Alexamdra.

Alexandra: Pentru că asta îți dorești, să plec acasă, dar ce să fac? Eu nu plec acasă când vreți voi.

Întregul scandal din casa fetelor îl puteți urmări în ediția de mâine, 15 decembrie 2020, Puterea Dragostei. Noi provocări între băieți apar pe parcursul emisiunii, însă conflictele dintre fete vor lua o întorsătură neașteptată.