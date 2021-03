Puterea dragostei 16 martie! Scandal monstru între Andrada și Maria! Concurentele sar la bătaie: "Mă p** pe tine"

In articol:

În ediția de mâine, 16 martie, de la Puterea Dragostei, vor exista mai multe discuții aprinse între concurenți. În plus, tensiunea între fete atinge cote maxime, iar Maria și Andrada își vor arunca cuvinte grele și sar la bătaie.

Maria- Când deschizi gura, deschide gura de iubita ta, fă-o praf la televizor cum vrei tu, dar ce ține de mine nu deschizi gura că te nenorocesc!

Andrada- Dacă tu te ataci cu el, mă atac eu după cu tine.

Maria- Mă p** pe tine eu!

Andrada- Mă p** și pe tine, și pe familia ta.

Marinescu si Maria[Sursa foto: Captură KANAL D]

Legătură strânsă între Andreea și Radu

Se pare că lucrurile evoluează destul de repede între Radu și Andreea.

Mai în glumă, mai în serios, Radu a cerut-o în căsătorie pe frumoasa concurenta.

Andreea si Radu[Sursa foto: Captură KANAL D]

Andreea- Cere-mă, că ai zis că în fața camerelor.

Radu- Dacă îți dau inel, trebuie să te pup.

Discuții aprinse între Aya și Andrei

Vrei să facem copii sau nu vrei? Asta e cererea!

Aya- Ai uitat-o?!

Andrei- Nu știu!

Aya- Dar cu câte ai fost să te întâlnești cât ai fost în România!?

Andrei- Am avut o relație de un an și șase luni, în care aveam tot și am lăsat-o ca să vin aici pentru Aya. Mi-am lăsat mamă, mi-am lăsat tată, mi-am lăsat afacere! Mi-am lăsat tot! Am venit aici pentru Aya.