Puterea dragostei 1 iunie. Tensiunile dintre Livian și Bianca sunt tot mai mari

In articol:

Livian: Nu te mai juca cu mine. Eu râd, glumesc, dar înăuntru...

Bianca: Păi dacă eu te iubesc pe tine, mă dau la altul?

Livian: Uite acum mă dezamăgești. Cu teatrul asta.

Puterea dragostei 1 iunie. Livian îi șoptește Ramonei vorbe dulci

Livian: Ai simțit atracție? Dorință de sărut?

Ramona: Nu!

Livian: De atingere?

Bianca: Când am văzut așa ceva...

Livian: Nu mă intereseaza, poți să crezi ce vrei. Astea sunt dovezile prin care îmi arăți respect.

Puterea dragostei 1 iunie. Berna este luată și ea la rost de către Bianca

Berna: Să nu se ajungă să o placă?

Bianca: Tu, fată, te auzi ce vorbești? Tu daca esti apropiată de mine nu ai cum să spui așa ceva. Ca să mă rănești mai tare.

Puterea dragostei 1 iunie. Livian și Bianca au o dispută dură

Livian: Uită-te la mine. Nu mai fă figuri din astea!

Bianca: Ascult, ascult!

Livian: Eu stau să-ți explic ție după ce tu mă faci cocalar obosit.

Bianca: Ascult! Dar lasa-mă-n pace când vezi că sunt obosită.

Puterea dragostei 1 iunie. Daiana îi pune la punct pe Gabi

Gabi: Nu minți despre mine. Că n-am mințit nimic despre tine.

Daiana: Eu mint despre tine?

Gabi: Minți, da!

Daiana: Vrei să spun ce mi-ai zis la hotel?

Puterea dragostei 1 iunie. Ligi și Andreea Pirui sunt din nou la cuțite

Ligi: Eu nu am venit să mint niciodată despre tine! Dacă nu am vrut să intru într-un conflict pentru tine, nu înseamnă că nu sunt lângă tine. Dacă tu asta consideri că înseamnă o prietenă... înseamnă că nu reprezint nimic pentru tine.

Andreea Pirui: Eu m-am certat cu toată casa, am ajuns și la bătăi. Nu-i reproșez...

Ligi: Nu pentru mine te-ai bătut cu Oprică. Încetează cu duma aia infectă. Te-ai bătut pentru că v-ați înjurat în ultimul hal pe hol.

Puterea dragostei 1 iunie. Daiana pomenește de noaptea petrecută de Ligi cu Sergio

Daiana: Ce ai de faci așa? Crezi că mă interesează pe mine că ai fost tu cu Sergio în cameră sau ce ai făcut tu? Pe bune, Ligi?