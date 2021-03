Puterea Dragostei, 2 martie 2021. Andrei sare la bătaie! Cristina Mihaela intervine: ”Rușine să-ți fie”

In articol:

Alexandra, discuții în contradictoriu cu Cazi: Dacă vii să mă ataci pe mine cu niște lucruri aberante, inventate de tine.

Cazi: Tu mă ataci pe mine, tu mă cauți.

Cristian Comănici către Adriana: Nu mai vorbi atât de mult, ia și fă-ți bagajul.

Puterea Dragostei, 2 martie 2021[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Thalida Trofin, în audiții la Chefi la cuțite 2021. Cum s-a descurcat fosta concurentă de la Puterea dragostei: „Vă prezint noua uniformă pentru tăiat ceapa!”

Adriana: Te crezi inteligent, mă? Te crezi inteligent că vii cu cuvintele altora?

Alexandra: Patru zile, te-am dus unde am vrut eu. Ai mers după cum am vrut. Eu te-am târâit unde am vrut eu, mă.

Cazi: Cine poate confirma? Numai tu.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Andrada se ceartă cu Cazi

Andrada: Tu vii aici și spui lumii că nu sunt eu fată cuminte?

Cazi: Nu, Andrada, nu.

Puterea Dragostei, 2 martie 2021[Sursa foto: Captură KANAL D]

Andrada: Să-ți fie rușine, măi.

Mădălina către Maria: Vrei să-ți arăt niște mesaje între el și altă femeie?

Cristian Comănici: Băi, aveam un vecin, și-a luat o maimuță și avea iq-ul mai amre decât al tău.

Citeste si: Ricardo de la Puterea Dragostei, replică acidă după ce Deea l-a acuzat de infidelitate: „Aș putea să spun și eu foarte multe! Am stat cu o…” VIDEO

George: Eu în momentul în care o să plec acasă, o să plec fără să știe nimeni.

George: Dacă cecul ajunge la Marinescu săptămâna asta, eu oficial mă descalific. Eu nu plâng, eu nu plâng cum plânge Marinescu după cec.

Adriana: Ba da, George, crede-mă că și tu plângi după cec. Și tu ești la fel de mort după bani cum e și Marinescu.

Andrei sare la bătaie, în urma unor neînțelegeri cu Lucian.

Cristina Mihaela, prezentatoarea emisiunii, a răbufnit: Rușine să-ți fie, că săptămâna trecută am venit, v-am rugat, nu vă potoliți.

Mariana izbucnește în lacrimi.

Cristina Mihaela, moderatoarea Puterea Dragostei: Mariana, de ce plângi? Plângi de teamă să nu plece Mădă?

Puterea Dragostei, 2 martie 2021[Sursa foto: Captură KANAL D]