Scandalul din gala Puterea Dragostei, 23 august

Gala Puterea Dragostei din data de 23 august este, așa cum ne-am obișnuit, plină de momente critice.

După ce Alexandra și Nicos au pus punct relației lor, iar Bianca a spus că-l vede de acum înainte pe Nicos doar ca pe cel mai bun prieten, acum suntem martorii continuării scandalului dintre Alexandra și Andrada.

Alexandra a rămas cu un gust amar. După observațiile prezentatoarei conform cărora Alexandra nu s-ar simți bine, aceasta a spus că nu vrea să deschidă subiectul. Aflăm că ea și Andrada nu au mai discutat, deci nu au pus punct situației complicate care s-a iscat în trecut!

Aparent, subiectul nu a fost lămurit, așadar cearta din casa fetelor continuă. Cristina Dorobanțu, prezentatoarea emisiunii, a întrebat-o pe Alexandra dacă nu cumva rezolvase conflictul cu Andrada.

Alexandra: Așa am crezut și eu, dar se pare că s-a trezit să spună că ea n-a greșit cu nimic. A spus că ea nu a greșit cu nimic și că nu se simte vinovată.

Andrada: Nu mă simt vinovată! Am spus că am greșit când am înjurat.

Alexandra: Nu pot să te înghit! Nu pot să te înghit când tu vii aici și spuică nu ai greșit cu nimic, dar în gala trecută ai recunoscut că ai greșit!

Alexandra și Adriana se feresc de celelalte concurente?

Din emisiunea difuzată astăzi, în data de 23 august, aflăm că Alexandra se ferește de fete, mergând direct în cameră după ce se termină filmările. Andrada nu ar fi avut timp să discute cu ea, pentru că nu prinde niciodată momentul!

Andrada: Partea mea de vină este că am înjurat.

Andrada: După ce ne-am dat jos din mașină, nu am mai văzut-o deloc. Cred că a urcat, a sărit pe scări...Alexandra cred că a fugit direct la ea în cameră... nu știu, de obicei ne mai vedeam, mai stăteam 1 minut... Ea cum a coborât din mașină s-a dus direct la scări. Mai coborâți și voi! Noi nu te-am mai văzut deloc!

Alexandra: Vorbești fără să gândești!