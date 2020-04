In articol:

Puterea dragostei 25 aprilie. Cătălin, despre înregistrările compromițătoare ale lui Sergio: „El a început să mă provoace”

Cătălin: Omul când am intrat în mașină, el a început să mă provoace. A văzut că eram nervos și a dat toate discuțiile alea. Nu mă interesează de nimeni din casă. Fiecare își rezolvă problema cum consideră că e mai bine. Așa au considerat ei mai bine, nicio problemă. De la tine eu am așteptări, Ligi.

Ligi: Și eu aveam așteptări de la tine, Cătălin

Cătălin: Asta e, Ligi. Suntem oameni, greșim și ne dezamăgim. Am luat parte la niște lucruri pe care nu mi le-am dorit. Poate o să învăț ceva din toată treaba asta.

Ligi: Tu ce ai învățat din toată chestia asta?

Cătălin: Nu e locul meu aici, n-aveam ce să caut aici

Puterea dragostei 25 aprilie. Oprică, acuzații grave la adresa Ellei: „Ai umblat cu doi frați! Jador știe!”

Andreea Mantea: Nu vreau să mai văd două tabere, vreau să văd o casă, casa Puterea dragostei.

Oprică: Nu eu am umblat cu doi frați. Te-ai făcut de râs

Ella: Ce-am făcut? N-am umblat în viața mea cu doi frați. Ceea ce s-a și confirmat

Oprică: Chiar și Jador a spus...

Ella: Andreea, cine umblă dezbrăcată, femeie la 31 de ani, într-un stat musulman?

Oprică: Eu!

Puterea dragostei 25 aprilie. Ella l-a pus la punct pe Andi: „Mă sunai și voiai să vii la mine la hotel”

Ella: Tu cu mine nu vorbi așa! Eu nu sunt ca marionetele tale!

Andi: Ascultă mă puțin!

Ella: Du-te de aici! Nu vorbi tu cu mine! Învață să fii bărbat. Telefonul meu, repet, este înregistrat în momentul în care tu erai în carantină, mă sunai și voiai să vii la mine la hotel.

Puterea dragostei 25 aprilie. Scandalul băieților nu s-a terminat. Cătălin părăsește emisiunea?

Andreea Mantea: Simți nevoia să-ți ceri scuze?

Philip: Nu. Am spus pentru ce îmi cer scuze. Asta am simțit. E o răutate gratuită

Andreea Mantea: Ai putea să treci peste ce s-a întâmplat astăzi?

Cătălin: Nu

Andreea Mantea: Ai putea să treci peste ceea ce s-a întâmplat astăzi?

Cătălin: Nu, am așteptat să stăm de vorbă, să le explic cum atat treaba. Nu se face așa

Andreea Mantea: Avem șansa să ne vedem la filmare, în gală? Nu vă mai cer nicio promisiune.

Cătălin: Nu, eu nu mai vin. Aveam de gând dinainte de treaba asta. Am venit la emisiune de astăzi. Am fost răcit, mi-a fost rău, dar am venit special ca să nu creadă ei că eu mă ascund.