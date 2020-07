Un nou cuplu în casa Puterea dragostei? Adriana și Paul s-au sărutat

Puterea dragostei 30 iunie. Alexandra și Mihai, între dragoste și război

In articol:

Alexandra: Mâine mă vrei iar?

Mihai: Nu, nu e adevărat

Alexandra: Maturizează-te și hotărăște-te ce vrei. Ieri voiai să lupt pentru tine, astăzi nu mai vrei.

Puterea dragostei 30 iunie. Mariana i-a pus capac lui Nicolas: „Nu simt aceeași chimie pentru tine”

Mariana: Ești o persoană carismatică și caldă, însă eu nu simt aceeași chimie pentru tine

Nicolas: Pe bune? Nu cred

Citeste si: Dovada că Mona de la Puterea dragostei nu este o simplă dansatoare! Au apărut imagini cu ea goală în club

Citeste si: Scandal la Puterea dragostei! Trecutul rușinos al lui Akebono a ieșit la iveală. Are doi copii acasă, iar asta nu e tot: „Te-am primit în casa mea când erai pe străzi, iar tu îmi furai...”

Citeste si: Berna de la Puterea dragostei, dezvăluiri șocante după încheierea emisiunii. A izbucnit în lacrimi în direct: „Plângeam în fiecare noapte. Doar eu știu că...”

Puterea dragostei 30 iunie. Alexandra și Mihai, în camera roșie! Ce s-a întâmplat între cei doi

După ce s-au certat, Alexandra și Mihai au avut ocazia să vorbească între patru ochi în camera roșie. Gestul Alexandrei i-a șocat pe ceilalți concurenți.

Alexandra: Nu te țin mult, voiam să-ți zic doar că îți mulțumesc. Te pup, pa, pa

Mona: Te gândești că poate ai greșit?

Alexandra: Cu ce am greșit? Eu sunt cârpă de șters pe jos?!

Mona: Încerc să-mi dau seama de ce s-a așezat lângă tine

Puterea dragostei 30 iunie. Adriana și Paul, sărut pasional în timpul dansului. Paul: „Am avut femei mai strălucite”

Mona: Are tocuri în picioare, dar n-are nimic

Adriana: Sărută bine!

Cristina Mihaela: Am văzut încă o dată puterea dragostei aici în casă. Ai lacrimi în ochi?

Adriana: Nu!

Nicolas: Își dorește Paul foarte mult să fie cu Adriana

Paul: Am zis că mă ataci, dar nu-mi doresc nicoodată foarte mult să fiu cu o femeie. Am avut femei mai strălucite

Cristina Mihaela: Tu crezi că se întâmplă chestii regizate, gândite de la hotel?

Alexandru: Da, eu așa cred. Dacă Alexandra era cu Mihai nu se mai întâmplau pupăturile (Citeste si: Soc la Puterea dragostei! Mihai renunta la Alexandra: "Nu vreau sa o mai cunosc!" Cum a reactionat Alexandra)