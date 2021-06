“Puterea Dragostei”, lider de piata la nivelul intregii tari si pe targetul Comercial

“Puterea Dragostei”, reality show-ul matrimonial, prezentat de Cristina Mihaela Dorobantu, la Kanal D se afla in topurile preferintelor telespectatorilor, dovada stau cifrele uriase de audienta, inregistrate cu fiecare editie a emisiunii si care planseaza statia pe primele locuri in audienta.

Editia de sambata “Puterea Dragostei”, difuzata in intervalul 16:00 – 18:00, a plasat Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor din tara, atat la nivelul intregii tari, cat si in randul publicului de la orase, cu varsta intre 18 si 49 de ani.

Conform cifrelor furnizate de Kantar Media, editia de sambata a emisiunii prezentata de Cristina Mihaela Dorobantu a fost urmarita de o medie de 431.000 de fani din intreaga tara, in fiecare minut al difuzarii, in intervalul orar mentionat anterior.

Sambata, 5 iunie, Kanal D a fost lider de piata, cu 2.4 puncte de rating si 12.0% cota de piata, pe targetul National si 1.8 puncte de rating si 14,5% cota de piata, pe targetul Comercial. Minutul de aur, atins la 17:53 a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste o jumatate de milion (566.000) de telespectatori.