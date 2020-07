Cel de-al doilea sezon al reality show-ului matrimonial “Puterea Dragostei” si-a desemnat astazi cei doi castigatori, o fata si un baiat. Livian Pop si Bianca Comanici au castigat cel de-al doilea sezon al emisiunii “Puterea dragostei”, fiecare a intrat in posesia premiului in valoare de 10.000 de euro, dar si a Marelui Trofeu.

Dragostea invinge, iar Bianca si Livian s-au convins total de acest lucru, dupa luni de zile in care acestia au trecut printr-o multitudine de stari si sentimente. Si-au stapanit cu greu emotiile, trairile, exprimandu-si sentimentele, dar si deceptiile in fata a milioane de telespectatori, in cele cateva luni in care s-au aflat in cautarea sufletului pereche, in Casa Puterea Dragostei.

In prezenta colegilor de competitie, cei doi au fost declarati castigatorii celui de-al doilea sezon al emisiunii “Puterea Dragostei”. In cadrul unei ceremonii grandioase, fiecaruia i-a fost inmanat Marele Trofeu “Puterea dragostei”, dar si premiul de 10.000 de Euro.

"Cand mi-am auzit numele, mi-am spus ca Bianca trebuie sa fie langa mine. La Puterea Dragostei am invatat ce este dragostea care pentru mine poarta numele ei", a declarat Livian Pop.

"E o senzatie pe care nu o pot explica, am acumulat multe sentimente de-a lungul galei si sunt mandra pentru ca nu ma asteptam sa castig acest trofeu de doua ori. Ma bucur enorm, am cunoscut multi oameni frumosi. M-am despartit de Livian acum cinci luni, dar ne iubim foarte mult. Ne tachinam acum, nu stim ce va urma. M-a ajutat cu foarte multe proiecte, m-a ajutat mult in aceasta competitie si m-am dezvoltat mult datorita lui. Eu imi doresc sa petrec cat mai mult timp cu Livian. Ne completam", a subliniat cu emotie Bianca Comanici.

Telespectatorii au urmarit cu sufletul la gura fiecare editie a emisiunii si au creat, pe parcursul acestui sezon, comunitati puternice in social media, avand un important rol in cadrul Marei Finale “Puterea Dragostei”. Acestia si-au putut sustine favoritii, exprimandu-si votul, atat de important pentru finalistii de la “Puterea Dragostei”.

Andreea Mantea i-a felicitat pe cei doi castigatori ai acestui sezon “Puterea Dragostei” si le-a transmis un sfat concurentilor care vor intra in Casa Puterea Dragostei, in cel de-al treilea sezon.

"Bianca il are, in primul rand, pe Livian ca trofeu, sper sa le fie bine si sa se impace. Pentru mine emotia acestei gale a fost mai mare, pentru ca am fost in platourile Kanal D, mi-am auzit colegii din regie, pentru ca ma aflu acasa. Celor care vor intra in competitie in sezonul trei ii sfatuiesc sa fie ei insisi. Imi doresc enorm ca tinerii care isi cauta dragostea sa fie liberi, sa fie sinceri. Asta conteaza enorm si vor avea numai de castigat," a declarat Andreea Mantea.

Telespectatorii ii vor putea cunoaste de maine, pe noii concurenti ai emisiunii “Puterea dragostei”, odata cu difuzarea celui de-al treilea sezon al reality show-ului. Emisiunea va fi difuzata, din 27 iulie, de luni pana vineri, de la ora 11:00 si de la ora 19:00, si sambata si duminica, de la ora 16:00 si 19:00, la Kanal D!