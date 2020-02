Evenimente surprinzătoare la Puterea dragostei în ultimele zile! Atunci când nimeni nu se aștepta, Bianca și Livian s-au despărțit, iar anunțul a fost făcut, la fel de șocant, de tânărul concurent, într-un live pe youtube, semn că situația trebuia prezentată fanilor care îi vedeau împreună pe cei doi până la adânci bătrâneți.

"În momentul de față suntem despărțiți. V-am promis că vă zic și v-am zis. Ne-am despărțit, dar nu la modul ăla urât. Am avut niște discuții și am ajuns la concluzia că e mai bine așa. Am fost foarte supărat, o să vedeți săptămâna viitoare. Tot ce am avut în mine am dat afară, lacrimi. Nu știu ce-o să fie", a anunțat Livian într-un live.

Nelson Mondialu și-a spus și el părerea! ”Livian și Bianca au fost căsătoriți?”

Livian a fost completat imediat de tatăl său, Nelson Mondialu, care, tot într-o apariție live, avea să povestească faptul că a fost sunat de staff-ul de la Puterea Dragostei și anunțat că fiul lui a încheiat relația cu Bianca Comănici. Mai mult, el a dorit să lămurească întreaga situație și să îi pună la punct pe cei care îl atacă, în mediul online, și spun că el ar fi avut un amestec în desărțirea concurentului de iubită. ”Livian și Bianca au fost căsătoriți? Au avut copii împreună? S-au cunoscut cumva afara și au intrat acolo și le-am stricat relația? ”Păi nu, dar uite așa, deodată, după ce a venit de acasă, și-a schimbat comportamentul”. Și am stat așa puțin”, a mai spus Nelson Mondialu în vlog.

Bianca s-a despărțit de Livian la Puterea dragostei! ”Este imposibil ca ei doi să facă un cuplu real”

Separea neașteptată a celor doi concurenți de la Puterea dragostei nu le-a surprins însă pe alte personaje de la Puterea dragostei. De pildă, fosta rivală din sezonul 1, Simina Loica, a avut multe de spus în această privință.

Bianca s-a despărțit de Livian la Puterea dragostei și a fost taxată de Simina.”Este imposibil ca ei doi să facă un cuplu real. Nu există așa ceva acolo, Ei, vă spun sincer, nu vor veni de mână la emisiuni după ce se va termina sezonul 2. Sigur nu vor rămâne împreună, nu văd sentimente adevărate acolo. Iubirea se citește pe față, în cazul acesta, nu există. Stau acolo poate pentru premiu! Atât! Îmi pare rău, este strict părerea mea și atât”, a declarat fosta concurentă la WOWbiz.ro, într-un live exclusiv.