Puțini știu că mama Geta mai are o soră! Sunt ca două picături de apă: ”E genul acela de persoană care mereu are o vorbă bună”

Tot internetul o știe pe mama Geta, însă pe sora ei o cunoaște doar familia. Cele două sunt ca picăturile de apă, seamănă enorm, de la ochi până la zâmbet. Geta Sterp este cea care a făcut publică, pe pagina ei de Instagram, o fotografie foarte emoționantă cu mama Geta și sora ei mai mare, ”tușa Mărie”, așa cum îi spune tânăra.

Geta a dorit să-i ureze mătușii ei tot ce-i mai bun, pentru că este ziua ei de naștere și spune despre aceasta că este genul de persoană care are mereu o vorbă bună și o prăjitură cu care să te servească de câte ori îi treci pragul.

”DOAMNA DIN POZĂ E SORA MAI MARE A MAMEI MELE. “TUŞA MĂRIE” ASTĂZI ESTE ZIUA EI ȘI VREAU SA II SPUN”LA MULȚI ANI, CU SĂNĂTATE ȘI TOT CE ESTE MAI BUN ȘI MAI FRUMOS, IN LUME!" E GENUL ACELA DE PERSOANĂ CARE MEREU ARE O VORBĂ BUNĂ ȘI O PRĂJITURĂ CU CARE SA TE SERVEASCĂ, CÂND HI CALCI UŞA! O IUBESC ȘI II DORESC TOT CE II DORESC MAMEI MELE!”, este mesajul postat de Geta.

Mama Geta si sora ei [Sursa foto: Instagram]

Mama Geta, celebră pe internet

Mama Geta este foarte activă pe rețelele sociale, dat fiind faptul că ai ei copii sunt persoane publice. Totuși, Mama Geta este foarte îndrăgită în mediul online, pentru sinceritatea de care a dat dovadă în toate intervențiile ei publice. Nu se ferește să spună adevărul, nu a ezitat să vorbească despre viața grea pe care a avut-o, cât de mult a muncit ca să-și întrețină copiii și ca să ajungă unde este acum.

Ei bine, a fost nevoie de multă muncă, la care Mama Geta nu a dat bir cu fugiții!