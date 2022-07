Radio Impuls și-a desemnat marele câștigător al campaniei “Premi-vara cutreieră țara”! Autoturismul și-a găsit proprietarul, anunțat în direct, la Kanal D, în cadrul evenimentului de aseară!

Peste 100 de zile de concurs, aproape 5000 de înscriși în cursa pentru marele premiu și 43 de câștigători ai premiului zilnic pus în joc, în valoare de 200 de lei, acesta este bilanțul concursului "Premi-vara cutreieră țara!", organizat pentru ascultătorii Radio Impuls. Campania dezvoltată în matinalul “Dimineața nebună”, cu Mihai Nicoară și Cosmin Dimăncescu, a devenit deja o tradiție a stației Radio Impuls care își antrenează anual ascultătorii în concursuri distractive, cu probe amuzante, câștiguri substanțiale zilnice, dar și cu un premiu mult dorit, un autoturism nou-nouț.

Desemnarea marelui câștigător a avut loc aseară seară într-un moment de sărbătoare, în cadrul unei transmisiuni LIVE, “Party-vara”, pe Kanal D, Radio Impuls și pe paginile de socializare ale radioului. Vedete Radio Impuls și Kanal D, dar și jurnaliști și oameni din media, au fost prezenți în cadrul evenimentului mult așteptat de ascultătorii Radio Impuls, când s-a anunțat fericitul câștigător al unui autoturism dinamic și elegant.

Florentina Mandici este fericita castigatoare a marelui premiu pus in joc de Radio Impuls, un superb autoturism. Tanara, originara din Suceava, si care locuieste in Anglia a marturisit ca asculta online Radio Impuls, aflata chiar si la mii de kilometri distanta de casa; surprinsa de bucuria castigului, Florentina a spus emotionata ca se bucura enorm ca a castigat marele premiu la concursul “Premi-vara cutreiera tara”.

“ Nu imi vine sa cred, am vazut momentul aseara la televizor si nu credeam ca sunt eu cand mi-am auzit numele. Sunt cea mai fericita si inca nu realizez asta, nu am crezut ca este vorba despre mine cand mi-am auzit numele aseara. Ma bucur enorm ca am castigat!, a declarat fericita castigatoare a autoturismului.

Radio Impuls a intrat în portofoliul Dogan Media Internațional în martie 2019, alaturându-se astfel Kanal D. Cu 2 studiouri, la Cluj și București, 13 stații locale și peste 4 milioane de ascultători din România care se află în zona de recepție Radio Impuls, stația oferă ascultătorilor un program de infotainment, adresându-se unui public urban, dinamic, dornic de conţinut fresh.

Radio Impuls este o reţea cu acoperire în cele mai importante oraşe ale ţării: Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Sibiu, Timişoara, Braşov, Tulcea, Bacău, Râşnov, Bistriţa, Aiud, Târgu Mureș și Craiova. În curând, Radio Impuls își va extinde rețeaua și va fi ascultat și de locuitorii din Botoșani, ajungând astfel la o acoperire teritorială de 14 orașe.

Radio Impuls este o rețea comercială care difuzează hituri contemporane și care se adresează unui public urban, cool, dornic să asculte muzică bună și entertainment de calitate.