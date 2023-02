Radu a cerut-o pe Adelina în căsătorie în studioul WOWnews! Surpriza cea mare a venit de la ea: "Noi ne doream încă din emisiune, dar acum a vrut Dumnezeu" | EXCLUSIV

In articol:

Suspansul a luat sfârșit! Radu este cel care a cerut-o pe Adelina în căsătorie. Câștigătorii sezonului 4 Puterea Dragostei și-au promis iubire eternă. Întregul moment special a avut loc în platoul WOWnews, într-un decor de vis și o atmosferă romantică.

Radu a cerut-o în căsătorie pe Adelina

Asta nu e tot, Adelina a dezvăluit și ea surpriza: va deveni mămică de fetiță, alături de viitorul ei soț, Radu.

Radu i-a făcut Adelinei surpriza vieții ei. În emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu, în platoul WOWnews, s-a așezat în genunchi și i-a pus marea întrebare. Adelina a rămas fără cuvinte, șiroaie de lacrimi au început să îi curgă pe față, iar zâmbetul îi era până la urechi.

"Vreau să îmi petrec toate clipele alături de ea. Vreau să o întreb dacă se căsătorește cu mine, dacă vrea să fie soția mea! Te iubesc mult!", a cerut-o Radu de soție pe Adelina.

Amândoi au tremurat din toate încheieturile, iar după ce Adelina a spus un hotărât DA, s-au îmbrățișat strâns și lung. E clar că blondina nu se aștepta nicio secundă, drept dovadă reacția pe care a avut-o.

"Mă așteptam să se întâmple la un moment dat și asta, dar nu azi și nu aici. Mi-au dat lacrimile de fericire. Este un bărbat romantic. Acum sunt viitoarea doamna Dragne. Am foarte mari emoții.", a adăugat Adelina.

Radu a reușit să creeze un moment romantic, inedit, pe care o să îl țină minte toată viața împreună cu frumoasa lui iubită.

Adelina este însărcinată cu o fetiță

Înainte de cererea în căsătorie, Adelina a vrut să dea vestea cea mare celor care îi urmăresc și iubesc cuplul. Astfel, împreună cu Radu, au spus cu voce tare că vor fi părinți de fetiță. Mai mult decât atât, au dezvăluit cine va fi nașa de botez a micuței.

"Mai avem o veste...să bată tobele. Eu și Adelina vom avea un copilaș. Este o mini-Adelina, este fetița noastră. Chiar ne-am dorit-o de foarte mult timp. Noi ne doream încă din emisiune să avem un copil. Ne-a dat un pic înapoi facultatea ei, iar acum s-a întâmplat. Nu ne-am plănuit, așa a vrut Dumnezeu. Eu îmi doream băiat, dar Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fetiță. Domnișoara Cristina o să fie nașa. I-am propus și s-a bucurat enorm de mult.", a declarat Radu, în exclusivitate.

Adelina a povestit cum a descoperit că este însărcinată și cum a reacționat când a aflat că va deveni mămică. A mai dezvăluit și cum i-a dat vestea viitorului ei soț și totodată cum a reacționat și acesta.

"Sunt însărcinată de aproape 5 luni. Am fost într-o vacanță în Bulgaria și am avut stări de rău. Eu am și probleme cu stomacul și nu am crezut că sunt însărcinată. Dacă testul era negativ, aș fi fost dezamăgită. M-am dus cu testul în fața lui Radu, i-am spus că sunt însărcinată și s-a bucurat mult.", a mărturisit Adelina, în platoul WOWnews.

