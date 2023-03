Radu Andrei Tudor vine la Kanal D2!

Profesionist desăvârșit în domeniul Știrilor, Radu Andrei Tudor va fi prezentatorul Jurnalului Kanal D2, odată cu lansarea noii televiziuni din portofoliul Grupului Dogan Media Internațional, ce va începe să emită pe 2 aprilie, de la ora 21:00. Acesta se alătura astfel echipei starurilor Dogan Media Internațional, iar milioanele de telespectatori îl vor putea urmări începând chiar din prima zi a emisiei noii stații, într-o ediție specială a știrilor Kanal D2, iar apoi, de luni până vineri, de la ora 21:00.

Cu o experiență îndelungată de peste 15 de ani în media, în special în domeniul știrilor de televiziune, Radu Andrei Tudor a prezentat telejurnalul principal al TVR, din aprilie 2019 până la venirea la Kanal D2, precum și Telejurnalul matinal TVR 1 timp de cinci ani. Tot la TVR 1 s-a aflat la cârma emisiunii “Pulsul Zilei”, un format de infotainment, în Prime Time.

A prezentat o serie de evenimente majore, în regim de breaking news, precum tragedia de la Colectiv, atentatele din Europa sau trecerea în neființă a Regelui Mihai. Carismatic și versatil ca prezentator de televiziune, Radu Andrei Tudor a fost și gazda festivalului Cerbul de Aur.

"Mă aflu în fața celei mai mari schimbări profesionale. Sunt onorat să fac parte din echipa Kanal D2, să mă alătur acestui nou post TV din portofoliul unui Grup media puternic, cu o evoluție extraordinară în cei 16 ani de existență. Am crezut în proiectul Kanal D încă din ziua lansării acestui post TV, în martie 2007. De atunci mi-a trecut prin minte că mi-ar plăcea să fiu și eu în acea echip ă. Lucram la acea vreme la o televiziune locală, în orașul natal, Piatra Neamț, și urmăream cu mari emoții deschiderea noii stații TV. Iată că suntem în 2023 și mi se împlinește o dorință din adolescență. Am întâlnit aici, la Kanal D2, oameni pe care parcă îi cunosc de multă vreme, cu care am rezonat de la primele minute de conversație. E o bucurie să fiu alături de telespectatori de la pupitrul Știrilor Kanal D2, îndeplinindu-mi misiunea nobilă de a le aduce, mereu cu responsabilitate, informația relevantă, imparțială, corectă", a spus Radu Andrei Tudor.

Citeste si: „Iubitul meu frățior, de ce trebuie sa trecem prin asta?” După ce a intrat în stop cardio-respirator, Ionuț a murit, în urma unui accident produs în Buzău, pe „Drumul Morții”- kanald.ro

Citeste si: „Cu o durere de măsea a ajuns o legumă”. Familia unui tânăr din Constanța, în stare gravă de 2 luni, acuză medicii- stirileprotv.ro

Acesta a trecut prin toate etapele formării ca profesionist media. Și-a început cariera în acest domeniu atât de complex prin intermediul undelor radio, ca redactor și prezentator de Știri la Radio 1, în Piatra Neamț, orașul natal. A continuat Europa FM, Radio 21, Digi FM și PRO FM. A urmat, pas cu pas, o carieră tot mai vizibilă și bine închegată, Radu Andrei Tudor devenind una dintre cele mai tinere, mai credibile și recognoscibile voci ale știrilor.

Foarte activ și în social media, cu un conținut care îi reflectă preocupările de om de media, Radu Andrei Tudor și-a dezvoltat în online o comunitate uriașă de fani. Numai pe Tik Tok acesta are peste 120.000 de urmăritori.

"T he News Man va fi în continuare activ pe contul de Tik Tok, unde voi merge mai departe cu live-urile și știrile cu care deja i-am obișnuit pe urmăritorii mei!", a adăugat Radu Andrei Tudor.

Citeste si: „Eu nu aș avea voie să mă recăsătoresc?” Îndrăgita artistă, pregătită să îmbrace iar rochia de mireasă! Cine este, de fapt, iubitul Savetei Bogdan- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte simulare Matematică Evaluare Națională 2023. Ce a picat la a doua probă a simulării? Subiecte, barem și rezolvări!- stirilekanald.ro

Citeste si: Momente sfâșietoare pentru Alina Sorescu. Alexandru Ciucu le-a luat pe fetițele sale pentru prima dată la el. Micuțele își iau rămas bun de la mama lor, cu ochii în lacrimi- radioimpuls.ro

Odată cu ziua specială a lansării Kanal D2, duminică, 2 aprilie, Radu Andrei Tudor se va afla la pupitrul “News Time”, de la ora 21:00, urmând ca telespectatorii să îl poată urmări apoi de luni până vineri de la ora 21:00.

Jurnalul Kanal D2, "News Time" le va aduce telespectatorilor cele mai relevante informații de pe agenda publică, cu responsabilitate și echidistanță.