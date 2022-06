Radu Bănică, adevărul despre relația cu ceilalți doi copii ai tatălui său. Cum se înțeleg cei trei moștenitori ai lui Ștefan Bănică Jr.

In articol:

Ștefan Bănică Jr. are 54 de ani și o familie numeroasă. Celebrul artist, mereu un cuceritor, a trecut prin mai multe relații amoroase, cu trei dintre femeile pe care le-a iubit făcând și câte un copil.

Astfel, Radu este copilul cel mare, apoi Andreea Marin i-a dăruit-o pe Violeta, iar din relația pe care o are la momentul actual cu Lavinia Pârva, cântărețul îl are și pe

mezinul Alexandru.

Radu Ștefan Bănică, un frate de nota zece pentru Violeta și Alexandru

Acum, băiatul cel mare, care deja a cochetat cu muzica și televiziunea, călcându-i astfel pe urme tatălui, a vorbit despre relația pe care o are cu fratele și sora sa.

Tânărul spune că deși sunt frați vitregi, trăsăturile de familie îi leagă, făcându-i să aibă o relație foarte apropiată.

”Semănăm în ceea ce privește spiritul de familie. La noi e foarte dezvoltat, ne iubim foarte mult”, a spus Radu Ștefan Bănică, notează Fanatik.

Deși între el și Violeta și Alexandru este o anumită diferență de vârstă, Radu spune că relaționarea cu ei este una foarte bună.

Comunică des și se văd la fel de des, încercând să petreacă timp de calitate cu fiecare în parte, să îi surprindă ori să îi învețe câte ceva, el fiind fratele

mai mare, dispus să le fie alături Violetei și lui Alexandru în orice circumstanțe.

”Cu Violeta mă înțeleg excelent, suntem apropiați, vorbim des. Cu Alexandru mă înțeleg foarte bine, mai ales că eu iubesc copiii. Nu prea cumpăr cadouri, mai ales haine, el crește repede și primește tot timpul. Dar atunci când îi cumpăr ceva vreau să îi iau ceva semnificativ: o bicicletă, o tablă de scris. Dacă vrea, o să îl și învăț să meargă cu bicicleta”, a mai mărturisit fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr.

Cât despre părinții săi, Radu Bănică spune că și de la mama, dar și de la tata a luat câte ceva. Dacă cea care l-a adus pe lume i-a insuflat iubirea și dorința de a avea o familie cât mai unită, artistul i-a dat mai departe talentul, carisma și pasiunea pentru scenă. Bănică Jr. fiind cel mai mare susținător al fiului său, Radu primind sfaturi pe bandă rulantă de la el, dar și ajutorul acestuia ori de câte ori situația o impune.

” Eu am moștenit de la părinții mei ce este mai bun de la fiecare. Am moștenit talent, pasiune, educație. De la mama am luat spiritul de familie, modestia… De la tata tot ce e legat de viața artistică. El mi-a dat și sfaturi în domeniu. Mi-a spus să mă concentrez la fiecare lucru pe care îl fac, ca să iasă bine. Și să îmi văd de drum indiferent de piedici, să nu mă dau bătut niciodată”, a mai dezvăluit tânărul actor.