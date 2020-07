Fostul actor Radu Duda a intrat în familia regală în 1996, în momentul căsătoriei cu Principesa Margareta, fiica Regelui Mihai. Viața sentimentală a lui Radu Duda a fost dezvăluită de presa din Iași în 2003, când s-a discutat despre academicianul Mircea Petrescu - Dîmbovița și despre fiica acestuia, Wanda, care fusese prietena lui Duda: "La 34 de ani, Mircea Petrescu-Dimbovita a parasit Bucurestiul, unde a fost muzeograf la Muzeul National de Antichitati, venind la Iasi pentru un post de conferentiar la Facultatea de Istorie...Aici a intilnit-o pe Stanislawa-Ursula Pirozynski. Cauta pe cineva care sa-i traduca un text din polona si a gasit femeia demna de a fi prezentata mamei sale, boieroaica Sophie. Caci Stanislawa-Ursula, Stasia cum i se spune, nu avea o origine oarecare. Bunicul sau dinspre mama, Wilhelm Gumiski, facea parte din nobilimea Sileziei Superioare. Chiar daca bogatiile peste care stapinisera inaintasii sai erau doar amintire, Stasia n-a vrut sa-si dezminta radacinile. Pentru familia Petrescu-Dimbovita Cortina de Fier n-a existat cind a fost vorba de Wanda, unica lor fiica. I-au angajat o guvernanta nemtoaica in a carei limba materna a rostit primele cuvinte, iar Charlotte, fiica fostului consul francez la Iasi, a invatat-o frantuzeste. ”Abia pe la cinci ani a invatat romaneste”, povesteste Stasia Petrescu-Dimbovita. Wanda a absolvit Facultatea de Fizica, iar in 1988 a parasit Romania si, prin casatorie, s-a mutat in tara de origine a mamei sale, in orasul Cracovia. Fiica sa a divortat, iar acum este in Varsovia.

Citeste si: Primele imagini cu soția Principelui Nicolae însărcinată în 6 luni

Citeste si: Povestea scandaloasă care a dus la excluderea Principelui Nicolae din Familia Regală! A anunțat acum că va deveni tată, dar mai are o fetiță ”din flori”

La un moment dat, în text este găzduită declarația mamei Wandei, care susține că Duda ar fi fost interesat de fiica sa: ”Acasa, la Iasi, chiar dupa 15 ani lumea isi mai aduce aminte de Wanda. Nu doar pentru ca este fiica academicianului, ci pentru ca a fost prietena cu Radu Duda. Caruia, se pare, originea Wandei nu i-a fost deloc indiferenta. "Spunea ca vrea sa traiasca pe picior mare", isi aduce aminte Stasia Petrescu-Dimbovita despre cel care a ajuns in mod spectaculos prinț”, se amintea atunci în presa din Iași.

Legătura dintre familii s-a păstrat în timp, drept dovadă și mesajul de condoleanțe postat de Vanda pe pagina Casei Regale la moartea mamei lui Radu Duda, survenită în septembrie 2017. ”Clipe de tristete. Am avut onoarea sa o cunosc la Iasi pe Doamna Doctor. Sincere condoleante familiei. Vanda Woloszyn de la Varsovia impreuna cu mama Stanislawa Petrescu-Dimbovita”, a scris Vanda.