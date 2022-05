Radu și Adelina, câștigătorii ultimului sezon „Puterea dragostei”, s-au despărțit: „Nu o să aflați niciodată motivul”

In articol:

Radu și Adelina s-au cunoscut în sezonul patru „Puterea dragostei”, iar relația lor pe parcursul emisiunii nu a fost ocolită de certuri, despărțiri și împăcări. În cele din urmă, au demonstrat că iubirea dintre ei poate învinge orice, iar asta au văzut și telespectatorii, care i-au ajutat să câștige ultimul sezon al show-ului matrimonial de pe Kanal

D. Relația lor a continuat și după încheierea filmărilor, iar toți fanii au crezut că, în cele din urmă, vor ajunge în fața altarului, dar se pare că lucrurile s-au schimbat.

În urmă cu doar câteva momente, Radu a dezvăluit pe contul personal de Instagram că el și Adelina s-au despărțit. Mai mult, el se pare că este cel care a luat această decizie radicală și promite că nimeni nu va afla niciodată care a fost motivul rupturii dintre cei doi. Totuși, se pare că acesta dă câteva indicii despre ce ar fi dus la separarea dintre eu.

Radu, primele declarații, după ce s-a despărțit de Adelina: „Nu poți să ții un om cu forța. Eu am vrut o familie, nu s-a putut”

Fostul concurent este cel care a dat vestea despărțirii pe contul personal de Instagram.

Radu spune că el a luat această decizie radicală, însă nu vrea să dea detalii și despre motivul care l-a determinat să facă acest pas. Cert este că tânărul spune că a încercat să facă relația să funcționeze și că și-a dorit o familie cu Adelina, însă lucrurile nu s-au așezat așa cum și-a dorit el.

„Astăzi puteți să treceți în carnețel data în care ne-am despărțit (n.r. el și Adelina). Știu că ați crezut în noi, știu că ați crezut în basme. Nu o să aflați niciodată în viață motivul pentru care ne-am despărțit, pentru că o să rămână între mine și ea. Așa am stabilit eu, eu am luat decizia, eu îmi asum tot, nu s-a putut, nu poți să ții un om cu forța, nu poți să-și irosești timpul degeaba, așa că asta este, viața merge înainte. Ați aflat și voi, ca să nu mă stresați cu mesajele. Nu-mi pare bine, dar nici nu-mi pare rău că s-a terminat. A fost o experiență ca și „Puterea dragostei”. Nu sunt rău, nu am vrut despărțirea, nu am urmărit nimic. Eu am vrut o familie, nu s-a putut”, a spus Radu pe rețelele de socializare.

Până la momentul scrierii acestei știri, Adelina nu a avut nicio reacție, iar pe rețelele de socializare sunt în continuare fotografii în care apare alături de Radu.